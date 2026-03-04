ΝΒΑ: Έγραψε ιστορία ο Πουλακίδας - Όσα έκανε στο ντεμπούτο του με τους Μάβερικς (vid)

Ο Τζον Πουλακίδας έγραψε ιστορία καθώς πραγματοποίησε τα ξημερώματα (4/3) την παρθενική του εμφάνιση στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, Ο 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα two-way συμβόλαιο με την πρώην ομάδα του Λούκα Ντότσιτς, πήρε το «βάπτισμα του πυρός» στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Παρά τη βαριά ήττα του Ντάλας με 117-90, ο Πουλακίδας πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ντεμπούτο μένοντας στο παρκέ για συνολικά 14 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό, ο νεαρός άσος έδειξε διάθεση να βοηθήσει σε όλους τους τομείς, τελειώνοντας τον αγώνα με 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Αν και δεν κατάφερε να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι στις δύο προσπάθειες που επιχείρησε (0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο), η παρουσία του υπόσχεται πολλά για τη συνέχεια.

Η διαδρομή του Πουλακίδα προς το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, ξεκίνησε από τη θυγατρική των Κλίπερς στη G-League, προτού οι Μάβερικς επενδύσουν στο ταλέντο του. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Χόρνετς κυριάρχησαν απόλυτα με πρώτο σκόρερ τον Μπράντον Μίλερ (17 πόντοι), ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπράντον Γουίλιαμς που σημείωσε 18 πόντους.