Κρις Μπος: Συγκλονίζει για την περιπέτεια υγείας του μέσα από ανάρτηση του στα social media

O Κρις Μπος, παλαίμαχος σέντερ του ΝΒΑ και πρώην παίκτης των Τορόντο Ράπτορς, Μαϊάμι Χιτ, έκανε μία συγκλινιστική δημοσίευση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Οι δυσάρεστές του αναμνήσεις, λόγω της θρόμβωσης στο αίμα που τον καταταλαιπώρησε και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο 41χρονος Αμερικανός διηγήθηκε τις οδυνηρές του περιπέτειες και τόνισε στους ακολούθους του να είναι δραστήριοι, να κάνουν όλα όσα θέλουν και να μην χάνουν χρόνο, να μη περιμένουν!

Οι συγκλονιστικές εξομολογήσεις του Κρις Μπος:

«Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα. Ήταν τρελό, ήταν γρήγορο, ήταν άμεσο, δεν υπήρχε προειδοποίηση, δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ γι’ αυτό. Ετοιμαζόμουν να πάω σε ένα ραντεβού με τη σύζυγό μου και το επόμενο πράγμα που ξέρεις είναι ότι ήμουν στο πάτωμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να δείτε ότι ακόμα αναρρώνω.

Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω αυτό σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικά, αλλά ήταν ένα τρομακτικό πράγμα και ήρθε γρήγορα και με έκανε να έχω μία διαφορετική οπτική για τη ζωή και πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Τι κάνουμε για τους εαυτούς μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τις ζωές μας και ό,τι κι αν είναι, σιγούρεψε ότι δεν θα περιμένεις.

Αυτό το πράγμα παίρνω από αυτό. Μην περιμένεις να δράσεις, επειδή θα μπορούσε να έρθει γρήγορα και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω σπουδαία γι’ αυτό. Και τώρα σκέφτομαι πώς θα ζήσω την ζωή μου κάθε ημέρα, αυτό είναι. Αλλά μην περιμένετε να δράσετε.

Μπορεί να θέλετε να πάρετε προαγωγή, μπορεί να θέλετε να δοκιμαστείτε για την ομάδα, μπορεί να θέλετε να κάνετε εκείνες τις διακοπές, μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα, που οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν και δεν κάνουμε ποτέ. Οπότε αυτό παίρνω από όλο αυτό.

Μην περιμένεις, ίσως θέλεις να ξεκινήσεις μία επιχείρηση. Μην περιμένεις, απλά κάνε το. Είμαι τυχερός, επέστρεψα και ήταν απλά σκοτάδι, δεν ήταν τίποτα άλλο. Πήγα στο σκοτάδι, γύρισα πίσω. Δεν έχω καμία ανάμνηση, δεν έχω άλλη μνήμη, πέρα από ότι επέστρεψα εδώ. Οπότε, μην περιμένετε».