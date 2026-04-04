Στογιάκοβιτς πριν το Final 4 του NCAA: «Σουβλάκι ή σπανακόπιτα;»
Λίγο πριν το τζάμπολ για το Final 4 του NCAA, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς άπαντα σε δίλημμα διαλέγοντας το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς με τις εμφανίσεις του έχει πάρει απο το χέρι το Ιλινόι, έχοντας φτάσει στο Final 4 του NCAA. Ο νεαρός μπασκετμπολίστας που για χάρη του «σφάζονται» η Ελληνική και η Σέρβικη ομοσπονδία, έχει στόχο το πρωτάθλημα, όμως πριν απο αυτό εμφανίστηκε σε ένα ψυχαγωγικό βίντεο που έχει να κάνει με τις προτιμήσεις του στο φαγητό.
Παρόλο που μένει στην Αμερική, ο Στογιάκοβιτς προτιμάει την ελληνική κουζίνα εξαιτίας της μητέρας του, η οποία έχει καταγωγή απο την χώρα μας.
Στο παρακάτω βίντεο, απεικονίζεται ο νεαρός με ένα μικρόφωνο να απαντάει στις ερωτήσεις που του παρουσιάζονται.