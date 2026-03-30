14 δευτερόλεπτα μαγείας: Το «ρεσιτάλ» της Team USA με Κόμπι, Λεμπρόν, Κιντ και Καρμέλο στο παρκέ

Ένα χρόνο πριν το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, το 2008, η περίφημη Team USA συμμετείχε στο FIBA AmeriCup του Λος Άντζελες και όλα τα μεγάλα αστέρια των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν το «παρόν» παραδίδοντας μαθήματα μπάσκετ. Οι Αμερικανοί, που είχαν γνωρίσει την ήττα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ, ένα χρόνο πριν (2006), στην Ιαπωνία από την Ελλάδα, έφτασαν πάνοπλοι στο Παναμερικό Κύπελλο, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το ρόστερ της Team USA προκαλούσε «τρόμο». Κόμπε Μπράιαντ, Λεμπρόν Τζέιμς, Τζέισον Κιντ, Καρμέλο Άντονι και Ντουάιτ Χάουαρντ ήταν μόλις μερικοί από τους πολλούς σούπερ σταρ του NBA που έκαναν «παρέλαση» στο παρκέ του «Thomas And Mark Center», κατακτώντας με άνεση τον τίτλο και προσφέροντας πλούσιο θέαμα.

Οι Αμερικανοί κατέγραψαν 9 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η χαρακτηριστική ευκολία της Team USA στο σκοράρισμα αποτυπώνεται και στα στατιστικά δεδομένα: Οι Αμερικανοί ξεπέρασαν τους 100 πόντους σε 8 από τα 9 παιχνίδια, ενώ ήταν η ομάδα που κυριάρχησε σε 5 από τα 6 ομαδικά στατιστικά.

Η κυριαρχία της Team USA στο FIBA AmeriCup 2007. Printscreen από WikiPedia

Το επιθετικό ταλέντο της Team USA, βέβαια δεν αποδεικνύεται μόνο από τα στατιστικά δεδομένα. Ένα βίντεο που δημοσιοποίησε η FIBA στα κοινωνικά δίκτυα, θύμισε στο κοινό του παγκόσμιου μπάσκετ τις στιγμές «μαγείας» που χάρισαν οι Αμερικανοί αστέρες.

Παρουσιάζει μία επίθεση των Ηνωμένων Ποιλιτειών εναντίον του Πουέρτο Ρίκο. Όλα εκτυλίσσονται μέσα σε 14 δευτερόλεπτα μπασκετικής ποίησης σε κίνηση.

Ο Κόμπι Μπράιαντ κατεβάζει τη μπάλα. Παίρνει το σκριν από τον Χάουαρντ και πασάρει στον Λεμπρόν. Αυτός προσποιείται πως θα σουτάρει και την επιστρέφει στην αδύνατη πλευρά. Ο Κιντ συγκρατεί τη μπάλα, τη δίνει στον Καρμέλο, που την περνάει στον Λεμπρόν, προτού αυτός δώσει μία μαγική ασίστ στον Κόμπι, που τελειώνει τη φάση υποδειγματικά, με ένα μεγαλοπρεπές κάρφωμα.

