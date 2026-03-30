Σκισμένες φανέλες και ένταση στο Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αποβλήθηκαν Ναν και Ντόρσεϊ

Ένταση σημειώθηκε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον του Ολυμπιακού για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. 50 δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε επιθετικό φάουλ στον Κέντρικ Ναν, που αντέδρασε έντονα. Οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες εν θερμώ και κόλλησαν τα κεφάλια τους.

Απειλήθηκε γενική σύρραξη και ο Τζέντι Οσμάν, αλλά και ο Λεσόρ μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν. Από τα σπρωξίματα σκίστηκε η φανέλα του Ντόρσεϊ και το επιτελείο του Ολυμπιακού του έδωσε άλλη φανέλα για να συνεχίσει. Η ένταση αποκλιμακώθηκε γρήγορα.

Παρά την προσπάθεια του «ερυθρόλευκου» πάγκου για την επιστροφή του Ντόρσεϊ στο παρκέ, οι διαιτητές, που είδαν για αρκετά λεπτά τη φάση στο μόνιτορ, αποφάσισαν να αποβάλλουν και τους δύο παίκτες, διατάσσοντας τους να αποχωρήσουν στα αποδυτήρια.

Για την εμπλοκή του στο επεισόδιο τιμωρήθηκε και ο Ματίας Λεσόρ, με αντιαθλητικό φάουλ.

Δείτε το βίντεο