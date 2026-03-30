Σπορ Ολυμπιακός Τραυματισμός Basket League Euroleague

Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε τραυματίας από το glass floor του «T-Center» - Τα δεδομένα για την κατάσταση του.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έφυγε από την έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου του με μια σημαντική νίκη, στις τάξεις της ομάδας όμως επικρατεί ανησυχία σχετικά με την κατάσταση του Ταιρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε από το παρκέ, λίγα δευτερόλεπτα αφού έπεσε κάτω κρατώντας το πόδι του στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Η ενόχληση ήταν στην αριστερή γάμπα, με την τελική διάγνωση του να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (31/3), μετά τις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Τζόουνς. Επόμενη υποχρέωση των «ερυθρόλευκων» είναι το ματς απέναντι στη Βιλερμπάν την Παρασκευή (3/4), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ελπίζει πως ο Αμερικανός ψηλός θα μπορέσει να δώσει κανονικά το παρόν στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν στη regular season της EuroLeague.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader