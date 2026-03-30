Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία στο ντέρμπι των εντάσεων

Ένα ντέρμπι χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον εξελίχθηκε σε ντέρμπι γεμάτο ένταση. Ο Ολυμπιακός απέδρασε με τη νίκη από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας με 101-94 του Παναθηναϊκού AKTOR στο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Το παιχνίδι είχε ένταση από την αρχή ως το τέλος, με τους Ναν και Ντόρσεϊ να αποβάλλονται μετά από έντονη αψιμαχία στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου.

Αγωνιστικά, ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά, ενώ για τον Παναθηναϊκό οι Όσμαν (19π, 6 ριμπάουντ) και Σορτς (18π, 4 ασίστ) οδήγησαν την επίθεση μετά την αποβολή του Ναν (17 πόντοι σε 16 λεπτά).

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξαρχής το προβάδισμα του αγώνα, αντιστάθηκαν στις προσπάθειες αντεπίθεσης του «τριφυλλιού» των πολλών απουσιών και έκαναν το 2/2 σε νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Δύο εύστοχες βολές του Ματίας Λεσόρ άνοιξαν λογαριασμό στην αναμέτρηση, με τον Ντόρσεϊ να απαντά αμέσως με ένα σουτ μέσης απόστασης. Ο Ολυμπιακός μετά το εύστοχο τρίποντο του Γουόκαπ ήταν μπροστά στο σκορ, χωρίς όμως να αποκτήσει μεγαλύτερη των τριών πόντων διαφορά (10-12, 5').

Ο Ναν έδωσε προσωρινό προβάδισμα στο «τριφύλλι» με σουτ τριών πόντων, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» με σερί 7-0, ανεβάζοντας στο +6 την υπέρ τους διαφορά. Ο Ντόρσεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου δεκαλέπτου, μετρώντας 18 από τους 30 πόντους της ομάδας του (21-30, 10').

Μόρις και Χολ ανέβασαν στο +14 την διαφορά για τον Ολυμπιακό, με τον Φαρίντ να είναι ο μόνος που έδινε λύσεις στα πρώτα τέσσερα λεπτά του δεκαλέπτου.

Ο Πίτερς με τέσσερεις συνεχόμενους πόντους ανέβασε στο +15 την απόσταση, την ώρα που ο Παναθηναϊκός μετρούσε μόλις 1/3 εύστοχα τρίποντα (έναντι 7/11 των «ερυθρόλευκων»). Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα σημαδεύτηκαν από ένταση μεταξύ Ναν και Ντόρσεϊ, με τους διαιτητές να αποβάλλουν τους δύο πρωταγωνιστές του αγώνα.

Ο Όσμαν ευστόχησε εκπρόθεσμα σε τρίποντο από το κέντρο, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στο ημίχρονο με 16 πόντους. Σκορ ημιχρόνου 44-60.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο 3ο δεκάλεπτό και με οδηγό την άμυνα του, κατέβασε σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά αναγκάζοντας τον Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ (56-65, 25'). Ένα 8-0 από τους «πράσινους» έριξε ακόμα παραπάνω την διαφορά, με το τρίποντο του Γουόρντ να δίνει λύσεις επιθετικά στον «κολλημένο» Ολυμπιακό σε αυτό το δεκάλεπτο.

Διαδοχικά εύστοχα σουτ των Όσμαν και Σορτς πίσω από τα 6,75μ έριξαν στους 4 την απόσταση, με το καλάθι του Χολ να είναι το τελευταίο του δεκαλέπτου (74-80, 30'). Ο Λαρεντζάκης με 6 σερί πόντους επανέφερε στο +12 την απόσταση, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει ξανά ρυθμό επιθετικά και τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να επιμείνει στις ίδιες εντάσεις στο τελευταίο μέρος του αγώνα.

Μια προσπάθεια αντεπίθεσης και 7 αναπάντητοι πόντοι από μεριάς Παναθηναϊκού στο τελευταίο λεπτό δεν ήταν αρκετά, με τον Ολυμπιακό να κάνει το το 2/2 στη GBL.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101.