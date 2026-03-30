Βαθμολογία Basket League: Αήττητος συνεχίζει ο Ολυμπιακός, 2ος με 5 ήττες ο Παναθηναϊκός AKTOR

Μετά τη σπουδαία εκτός έδρας επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού AKTOR με 101-94 στο κλειστό του ΟΑΚΑ, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας της Basket League (Stoiximan GBL) όντας απόλυτα κυρίαρχοι και αήττητοι με ρεκόρ 21-0, «κλειδώνοντας» παράλληλα το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» γνώρισαν την πέμπτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, υποχωρώντας στο 17-5, ένα αποτέλεσμα που τους διατηρεί μεν σταθερά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά τους απομακρύνει οριστικά από το κυνήγι της κορυφής στην κανονική διάρκεια.

