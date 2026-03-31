Η «γαλανόλευκη» αντίδραση του Γουόκαπ για την ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου

Σε μια περίοδο που η κόντρα μεταξύ των «αιωνίων» έχει χτυπήσει «κόκκινο», με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να αμφισβητεί την ελληνικότητα του Τόμας Γουόκαπ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός να απαντά με αιχμές για τη στρατιωτική θητεία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο ίδιος ο παίκτης επέλεξε τον δικό του, σιωπηλό αλλά ηχηρό τρόπο για να τοποθετηθεί.

Μέσα από ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο διεθνής γκαρντ δημοσίευσε μια φωτογραφία του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου πανηγυρίζει έξαλλα φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Συνοδεύοντας την εικόνα με καρδιές στα χρώματα της γαλανόλευκης και το τραγούδι «Let 'em Know», ο Γουόκαπ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Η σύνδεσή του με την Ελλάδα και την επίσημη αγαπημένη δεν περιορίζεται σε «χαρτιά», αλλά αποδεικνύεται στο παρκέ.

Print Screen/ Το στόρυ του Τόμας Γουόκαπ.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως η δική του απάντηση στην προσπάθεια «αποκαθήλωσής» του, επιλέγοντας να μιλήσει μέσα από την προσφορά του στο εθνόσημο.