Προμηθέας - Παναθηναϊκός AKTOR 63-96: «Σβηστό» πέρασμα από την Πάτρα και τώρα... Ισπανία

Παρά τις σημαντικές απουσίες και το περιορισμένο ροτέισον, ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε την ανωτερότητά του στην Πάτρα και διέλυσε τον Προμηθέας Πάτρας με 96-63, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν αποδεκατισμένοι, με επτά απουσίες και μόλις εννέα διαθέσιμους παίκτες, ωστόσο κυριάρχησαν απόλυτα χάρη στην άμυνα και την επιθετική τους πολυφωνία.



Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Μάριους Γκριγκόνις να δίνει τον τόνο επιθετικά, σημειώνοντας έξι γρήγορους πόντους και κρατώντας το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό στα πρώτα λεπτά (7-12 στο 5’). Ο Προμηθέας αντέδρασε προσωρινά και με τον Άντονι Κόλμαν ισοφάρισε σε 14-14, όμως οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ένταση στο φινάλε της πρώτης περιόδου. Με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς έτρεξαν σερί 12-0 και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 14-26.

Στη δεύτερη περίοδο, το «τριφύλλι» κυριάρχησε ολοκληρωτικά. Η άμυνα των παικτών του Εργκίν Αταμάν «έπνιξε» τους Πατρινούς, ενώ ο Κώστας Σλούκας με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 (16-37 στο 15’). Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με νέο σερί 10-0 και με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να γεμίζει τη στατιστική (7 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα) και τον Σλούκα να ευστοχεί ξανά από μακριά, έκλεισε το ημίχρονο με εντυπωσιακό 14-0 για το 20-57.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε μετά την ανάπαυλα. Οι «πράσινοι» έφτασαν το συνολικό σερί στο 21-0 και τη διαφορά πάνω από τους 40 πόντους (20-64), με τους Σορτς και Ντίνο Μήτογλου να συνεχίζουν την παραγωγή. Ο Αταμάν δοκίμασε σχήματα, ακόμη και με πέντε φόργουορντ στο παρκέ, ενώ χρησιμοποίησε και άμυνα ζώνης. Παρά δύο τρίποντα των γηπεδούχων, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 36-77.

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Προμηθέας βρήκε κάποια σουτ από την περιφέρεια εκμεταλλευόμενος τη χαλάρωση των φιλοξενούμενων, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε άνετα τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με το τελικό 63-96, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του ακόμη και με περιορισμένες επιλογές.