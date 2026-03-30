Γιώργος Μπαρτζώκας: «Αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους διαφορά»

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής (101-94) στο επεισοδιακό ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού AKTOR για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις μετά τη λήξη του ματς. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίσει ακόμα και με 20 πόντους διαφορά, αν η ομάδα του δε χαλάρωνε στο δεύτερο ημίχρονο και δήλωσε πως η συνέχεια της σεζόν είναι πολύ κρίσιμη.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι

«Τίποτα παραπάνω από ένα παιχνίδι που κερδίσαμε. Οι δύο ομάδες είχανε ελλείψεις. Η απουσία του Φουρνιέ μας δημιούργησε πρόβλημα γιατί παίξαμε με ψηλά σχήματα. Σκοράραμε 100 πόντους και αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20 πόντους.

Προφανώς και οι δύο έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Πρέπει να κερδίσουμε είναι τέλος της χρονιάς. Υπάρχει κούραση, αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες γιατί τώρα παίζονται τα σημαντικά πράγματα στη χρονιά».