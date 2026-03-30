Αταμάν: «Αυτό ήταν θέατρο δεν ήταν μπάσκετ»

Ένα ντέρμπι χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον εξελίχθηκε σε ντέρμπι γεμάτο ένταση. Ο Ολυμπιακός απέδρασε με τη νίκη από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας με 101-94 του Παναθηναϊκού AKTOR στο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Το παιχνίδι είχε ένταση από την αρχή ως το τέλος, με τους Ναν και Ντόρσεϊ να αποβάλλονται μετά από έντονη αψιμαχία στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου.

Στο τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, δεν έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ. Αντιθέτως, ο Τούρκος τεχνικός καθώς αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, φώναζε «αυτό ήταν ένα θέατρο και όχι αγώνας μπάσκετ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μπάσκετ».

Ο Αταμάν ήταν έξαλλος σε όλο το παιχνίδι, έχοντας παράπονα για πολλές αποφάσεις των διαιτητών. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τούρκος προπονητής δεν έκανε δηλώσεις ούτε στην ανάπαυλα του αγώνα.