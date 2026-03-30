Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Οι ηχηρές απουσίες και οι διαθέσιμοι του ντέρμπι για την Stoiximan GBL

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 19:00 στο T- Center τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η 10άδα του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τραυματισμών και δεν θα έχουν στην διάθεσή τους 5 παίκτες. Συγκεκριμένα δεν θα αγωνιστεί ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ο Τζέριαν Γκραντ που έχει κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ λόγω γαστρεντερίτιδας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρείται από θλάση. Εκτός είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Επιπλέον, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε ο Μάριους Γκριγκόνις, καθώς δεν είναι δηλωμένος στη Stoiximan GBL. Έτσι, οι Κυπελλούχοι Ελλάδος θα παραταχθούν με 10άδα στο αποψινό ντέρμπι.

Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Μήτογλου, Τι Τζέι Σορτς και Κουζέλογλου.

Η 12άδα του Ολυμπιακού

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, παρότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Εβάν Φουρνιέ που είναι τιμωρημένος. Έκπληξη προκαλεί το «κόψιμο» του Φρανκ Νιλικίνα από την 12άδα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει δύο μόνο παίκτες για την θέση «1».

Εκτός θα μείνουν επίσης οι Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσει, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς