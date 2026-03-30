Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

Την τελευταία του πνοή άφησε την Δευτέρα (30/3), ο Βασίλης Γκούμας σε ηλικία 79 ετών.

Ο Γκούμας υπήρξε απο τους καλύτερους παίχτες της εποχής του και αγωνίστηκε σε ΑΕΚ και Πανελλήνιο. Με την Ένωση μάλιστα κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1981.

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1946, ενώ για χρονιά φόρεσε και την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Επιπλέον, αγωνίστηκε σε ομάδες της Νοτίου Αφρικής, αλλά και της Μοζαμβίκης.