Πένθος στο μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής της Αστάνα λίγες μέρες πριν τα playoffs

Σοκ προκάλεσε στον χώρο του μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Ραμούνας Τσβίρκα. Ο Λιθουανός τεχνικός έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των playoffs, στα οποία επρόκειτο να καθοδηγήσει την Αστάνα στο πρωτάθλημα του Καζακστάν.



Ο Τσβίρκα είχε συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες της ομάδας, οδηγώντας την στην κατάκτηση του τίτλου το 2024. Παράλληλα, η δουλειά του αναγνωρίστηκε και σε ατομικό επίπεδο, καθώς τις δύο τελευταίες σεζόν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής της λίγκας. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό τόσο στην Αστάνα όσο και στο καζακικό μπάσκετ συνολικά.