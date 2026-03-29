Συγκλονίζει πρώην πρωταθλητής του NBA: «Έπαθα 12 εγκεφαλικά επεισόδια και έξι ανακοπές καρδιάς»

Ο Λαμάρ Όντομ επιχειρεί ακόμη μία επανεκκίνηση στη ζωή του. Ο πρώην NBAer αποκάλυψε πως παραμένει νηφάλιος εδώ και 60 ημέρες, δηλώνοντας αποφασισμένος να αφήσει οριστικά πίσω τις καταχρήσεις που σημάδεψαν την πορεία του.

Το παρελθόν του, ωστόσο, κάνει το κοινό επιφυλακτικό απέναντι στις δηλώσεις του, καθώς είχε επανειλημμένα ανακοινώσει πως άλλαξε ζωή, πριν επιστρέψει στα ίδια αδιέξοδα. Ο άλλοτε πρωταθλητής του NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς, βασικός συνεργάτης των Κόμπι Μπράιαντ και Σακίλ Ο’Νιλ στις κατακτήσεις των τίτλων το 2009 και το 2010, παραδέχεται πως το γεγονός ότι παραμένει ζωντανός αποτελεί από μόνο του μια προσωπική νίκη.

Η ζωή του γνώρισε ακραίες διακυμάνσεις: από τη δόξα, τα εκατομμύρια και τη δημοσιότητα, αλλά και τον γάμο του με την Κλόι Καρντάσιαν, μέχρι την κατάρρευση το 2015 σε οίκο ανοχής στη Νεβάδα, όταν υπέστη σοβαρή υπερβολική δόση ουσιών και μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η πολυτάραχη ιστορία του γίνεται πλέον ντοκιμαντέρ στο Netflix, με τη σειρά «Untold» να παρουσιάζει το επεισόδιο «Ο θάνατος και η ζωή του Λαμάρ Όντομ». Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο ίδιος αναφέρει με ωμή ειλικρίνεια: «Έπαθα 12 εγκεφαλικά και έξι ανακοπές καρδιάς», αποτυπώνοντας πόσο κοντά έφτασε στο τέλος.

Αυτή τη φορά, πάντως, ο ίδιος υποστηρίζει πως θέλει να ζήσει πιο ήρεμα και χωρίς ρίσκα, απολαμβάνοντας μια νέα καθημερινότητα στα 46 του χρόνια.