Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα - γρίφος κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) που φαίνεται να είναι κόντρα σε όσους τον κατηγορούν και είναι εναντίον του.

Ο «Greek Freak» που είναι εκτός αγώνων από τις 16 Μαρτίου όταν και τραυματίστηκε στο γόνατο, κοινοποίησε δυο φωτογραφίες από την αποθεραπεία του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους». Η εν λόγω ανάρτηση έρχεται την στιγμή που οι σχέσεις του διεθνή σταρ με τους Μπάκς είναι άκρως τεταμένες, καθώς η ομάδα από το Μιλγουόκι του ζήτησε να μην αγωνιστεί ξανά για φέτος, με τον ίδιο να αντιδρά. Μάλιστα θέση πήρε και η Ένωση Παικτών του NBA τονίζοντας ότι ο κανονισμός της λίγκας που υποχρεώνει τις ομάδες να μην ξεκουράζουν τους παίκτες τους χωρίς λόγο για την προστασία του θεάματος δεν έχει κανένα νόημα αν δεν εφαρμοστεί σωστά.

Να υπενθυμίσουμε ότι το συμβόλαιο του Αντετοκούνμπο λήγει τη σεζόν 2026-27, και προβλέπεται ότι θα πάρει 58.456.566 δολάρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του στάρ των Μπάκς ήταν αποθεωτικά για τον ίδιο, γράφοντας του μεταξύ άλλων, «πες τους τα», «το ίδιο συνέβη με τον Κόμπι Μπράιαντ, μην κάνεις πίσω», «θα είσαι πάντα ο καλύτερος», «θα είσαι για πάντα GOAT».