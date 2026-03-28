Ιστορική στιγμή στο NBA: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε την πρώτη ασίστ πατέρα σε γιο

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία του NBA, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που έδωσε ασίστ στον γιο του, Μπρόνι.

Πιο αναλυτικά, τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/03) στη νίκη (116-99) των Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον των Μπρούκλιν Νετς, ο Λεμπρόν έδωσε πάσα στον γιο του Μπρόνι, που ευστόχησε από τα 7,50μ. σκοράροντας για τρεις. Έγινε, έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που δίνει ασίστ «από πατέρα σε γιο».

Ο «βασιλιάς» τελείωσε τον αγώνα καταγράφοντας συνολικά 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Μπρόνι, βέβαια δεν κατόρθωσε να σκοράρει κάποιο άλλο καλάθι, πέρα από το ιστορικό τρίποντο.

BRONNY ➡️ LEBRON ➡️ BRONNY



THE FIRST FATHER-SON ASSIST IN NBA HISTORY! pic.twitter.com/qWGcYLayLi — NBA (@NBA) March 28, 2026

Οι Λέικερς έφτασαν σε μία άνετη νίκη, έχοντας ως κορυφαίους τον Λούκα Ντόνσιτς που σκόραρε 41 πόντους, αλλά και τον Όστιν Ρέιβς, που έβαλε 26. Η ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει στην 3η θέση της Δύσης και ταξιδεύει... ολοταχώς για τα Play Offs ανάδειξης πρωταθλητή. Από την άλλη, οι Νετς, που είχαν σε καλή ημέρα τον Μίνοτ (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ) εξακολουθούν να βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις της Ανατολής και συνεχίζουν να προβληματίζουν με την εικόνα τους.