Λος Άντζελες Λέικερς: Από το «Mamba Mentality» στη νέα εποχή του Ντόντσιτς

Με τον Λούκα Ντόντσιτς σε μεγάλα κέφια, οι Λος Άντζελες Λέικερς περάσαν νικηφόρα από το Χιούστον με 92-100. Ο Σλοβένος έκανε μαγικά και με 36 πόντους και 6 ριμπάουντ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Πέρα όμως από την εμφάνιση του απέναντι στους Ρόκετς, ο Luka Magic διανύει εξαιρετική περίοδο, καθώς στα τελευταία έξι παιχνίδια έχει σημειώσει 37,8 πόντους μέσο όρο και πλησίασε ένα ιστορικό ρεκόρ που στο Λος Άντζελες έχουν να δουν από την εποχή του αείμνηστου, Κόμπι Μπράιαντ.

Όταν το κοινό mindset ενώνει τις γενιές

Την σεζόν 2011-12, ο «Black Mamba» είχε μέσο όρο 39,5 πόντους σε αντίστοιχο διάστημα. Αυτό ίσως είναι ένα σημάδι ότι δυο γενιές ενώνονται και ίσως η μια ακολουθεί την άλλη. Πρόκειται για δυο αθλητές με κοινό mindset, δηλαδή ασταμάτητοι, αφοσιωμένοι και γεννημένοι για μεγάλες στιγμές.

Luka Doncic is averaging 37.8 PPG over his last 6 games - the highest six-game scoring stretch since Kobe Bryant in 2011–12 🤯🔥



Ο Κόμπι ήταν η επίτομη του Mamba Mentality. Ένας παίχτης που του άρεσε να ξεπερνάει τα όρια. Το ίδιο μονοπάτι ακολουθεί και ο Λούκα Ντόντσιτς με το δικό του στυλ βεβαία, αλλά με την ίδια δίψα για κυριαρχία εντός του παρκέ.

Μπορεί οι εποχές να αλλάζουν και το παιχνίδι να εξελίσσεται γενικώς όπως και η ίδια η ζωή, όμως το μεγαλείο τέτοιων παιχτών έχει πάντα την ίδια μορφή. Είναι οι στιγμές που ένας παίχτης παίρνει την μπάλα αποφασίζοντας για την ομάδα του και γράφει ιστορία μπροστά στα μάτια μας.

Δεν υπάρχει φυσικά ενδεχόμενο αντικατάστασης του Μπράιαντ, καθώς κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Ντόντσιτς όμως είναι εδώ για να δημιουργήσει ένα νέο κεφάλαιο σε έναν οργανισμό που έχει μάθει να ζει με θρύλους, συνεχίζοντας έτσι την κληρονομιά του.

Ίσως αυτή να είναι και η ομορφιά του συγκεκριμένου αλλά και γενικά όλων των αθλημάτων. Ότι οι θρύλοι του δεν φεύγουν πότε πραγματικά, απλώς περνούν την φλόγα στις επόμενες γενιές.