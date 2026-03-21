Σε «τεντωμένο σχοινί» οι σχέσεις Ντόντσιτς με την πρώην σύντροφό του - Επενέβη η αστυνομία

Η κόντρα του Λούκα Ντόντσιτς με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, και μητέρα των παιδιών του Αναμαρία Γκόλτες φαίνεται πως ολοένα και φουντώνει. Συνήθως η γέννηση ενός παιδιού υποτίθεται ότι φέρνει κοντά το ζευγάρι. Στην περίπτωση του Ντόντσιτς έγινε ακριβώς το αντίθετο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ξένων ΜΜΕ, η αστυνομία κλήθηκε σε νοσοκομείο στο Κραν στις 6 Δεκεμβρίου, δυο μέρες μετά την γέννηση του δεύτερου μωρού τους. Η αιτία φαίνεται να ήταν κάποιες έντονες διαφωνίες ανάμεσα στο ζευγάρι. Η DailyMail συμπληρώνει πως συγκεκριμένα ο λόγος του διαπληκτισμού ήταν όταν ο Σλοβένος σταρ «παρακάλεσε» τη μεγαλύτερη κόρη τους να επιστρέψει μαζί του στην Καλιφόρνια, με την Γκόλτες να αντιδρά, και να καλείται η αστυνομία.

Luka Dončić’s ex is filing for child support in California—despite living in Slovenia—which Luka claims is an attempt to secure a bigger payout, per @tmz



Luka is asking the court to dismiss the case, arguing neither he nor the children live in California and that the matter… pic.twitter.com/93bXNX3Fyv — NBACentral (@TheDunkCentral) March 21, 2026

Φυσικά οι αρχές έφτασαν στο νοσοκομείο, όμως διευκρίνισαν ότι δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση, χωρίς την ύπαρξη στοιχεία ποινικού αδικήματος ή πλημμελήματος, επομένως ο Ντόντσιτς αποχώρησε ειρηνικά από τον χώρο. Σε δηλώσεις του στο ESPN, ο γκάρντ των Λέικερς δήλωσε πως προτεραιότητα έχουν οι κόρες του, και πως μπορεί να φτάσει στα άκρα για να είναι ευτυχισμένες.

«Αγαπώ πολύ τις κόρες μου, όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Έκανα ότι περνούσε από το χέρι μου, προκειμένου να είναι εδώ στην Αμερική μαζί μου, κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν δυνατόν, λόγω του ότι η σύζυγος μου τις πήρε στη Σλοβενία, πήρα τη δύσκολη απόφαση να τελειώσω τον αρραβώνα μου και να κινηθώ νομικά. Ό,τι κάνω, το κάνω για την ευτυχία των παιδιών μου. Θα αγωνίζομαι πάντα για να είμαι μαζί τους και να τους προσφέρω ότι καλύτερο μπορώ στη ζωή».