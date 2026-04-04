Λος Άντζελες Λέικερς: Αμφίβολος ο Ντόντσιτς ενόψει των Play Offs

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποχώρησε τραυματίας απο το παιχνίδι απέναντι στους Θάντερ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την ήττα των Λέικερς με 139-96.

Τα κακά μαντάτα για την ομάδα απο το Λος Άντζελες όμως δεν έμειναν μόνο στο αγωνιστικό σκέλος, καθώς ο Σλοβένος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία μετά το παιχνίδι, η οποία επιβεβαίωσε τον χειρότερο τους φόβο.

Ο Ντόντσιτς υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσει σίγουρα τα τελευταία πέντε παιχνίδια την κανονικής διάρκειας, ενώ είναι αμφίβολη η συμμετοχή του και στον πρώτο γύρο των Play Offs.

Los Angeles Lakers star Luka Doncic is out indefinitely due to a left hamstring injury, sources tell me and @mcten. He will miss the remainder of the regular season and his status is uncertain beyond that. pic.twitter.com/qQTVAfPpWB — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026

Πρόκειται αναμφίβολα για τεράστια απώλεια, καθώς ο Σλοβένος δεν είναι άπλα ο ηγέτης της ομάδας. Είναι ο MVP της σεζόν για τους Λέικερς μέχρι τώρα έχοντας τους στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας.

Στην φετινή σεζόν μετράει 64 εμφανίσεις με μέσο όρο 33.5 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 8.3 ασίστ ανά παιχνίδι.