Το προφίλ του «μαγικού» Νικολαΐδη: Έσπασε τα κοντέρ με triple-double και 40 πόντους στην αξιολόγηση

Απίθανη εμφάνιση από τον ανερχόμενο αστέρα του ελληνικού μπάσκετ, τον 20χρονο Απόστολο Νικολαΐδη, που έσπασε τα κοντέρ στον αγώνα του Πανερυθραϊκού εναντίον της Δάφνης.

Σκόραρε 20 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ, έδωσε 10 ασίστ και έκλεψε τη μπάλα 6 φορές, καταγράφοντας επίδοση ρεκόρ με 40 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Πανερυθραϊκός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη, επικρατώντας της Δάφνης με σκορ 89-66. Με αυτή τη νίκη, ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή στην Elite League.

«Ονειρική» εμφάνιση από έναν παίκτη που αφήνει... υποσχέσεις

Ο Νικολαϊδης ήταν καθοριστικός, δίνοντας μία άνευ προηγουμένου παράσταση. Ο 20χρονος γκαρντ έκανε ότι ήθελε, σκοράροντας ασταμάτητα. Πέραν της συνεισφοράς του στην επίθεση, ήταν κομβικός και στην άμυνα, αφού έκλεψε τη μπάλα 6 φορές.

Η εμφάνισή του του χάρισε το βραβείο του MVP, αφού κατέγραψε για πρώτη φορά στην καριέρα του 40 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης σε μία αδιανόητη επίδοση.

Το προφίλ του Απόστολου Νικολαϊδη

Ο Απόστολος Νικολαΐδης ξεκίνησε την πορεία του στο μπάσκετ στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, πριν ενταχθεί στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού.

Ακολούθησε το σύντομο πέρασμα από το Λαύριο, όπου απέκτησε για πρώτη φορά εμπειρία σε επίπεδο Ανδρών.

Είναι 1.91μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ, κατά κύριο λόγο στις θέσεις «1» και «2».

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στις κλήσεις των μικρών Εθνικών ομάδων και από το 2023 αγωνίζεται στον Πανερυθραϊκό, αρχικά στην ομάδα κάτω των 18 και στη συνέχεια στο τμήμα Ανδρών, στο οποίο εξελίσσεται σε βασικό στέλεχος, αφού κερδίζει διαρκώς τις εντυπώσεις.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα από τη Νέα Ερυθραία εκπνέει το 2027 και για την περίπτωσή του ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ομάδες της Stoiximan GBL.