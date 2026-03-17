Γιουρτσέβεν: Έβαλε... αυτοκαλάθι και «έγραψε» τους πρώτους του πόντους με τους Γουόριορς (vid)

Ο Ομέρ Γιουρτσέβεν διανύει τις πρώτες ημέρες του 10ήμερου συμβόλαιου, που υπέγραψε με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τα ξημερώματα της Τρίτης (17/03) σημείωσε τους πρώτους του πόντους στο NBA, έχοντας βέβαια πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα πρωτοφανές περιστατικό, αφού σκόραρε... αυτοκαλάθι στον αγώνα με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο Τούρκος σέντερ, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό AKTOR και μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αγωνίστηκε αρχικά στους Rio Grande Valley Vipers της G-League και χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις εξασφάλισε ένα συμβόλαιο διάρκειας 10 ημερών στους «πολεμιστές» του Γκόλντεν Στείτ, διεκδικώντας τη μονιμοποίησή του στην παρέα του Στεφ Κάρι.

Οι πρώτοι πόντοι και το αυτοκαλάθι με τους Γουίζαρντς

Ο Ομέρ Γιουρτσέβεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Γουόριορς στον αγώνα εναντίον των Νιου Γιορκ Νικς, που διεξήχθη στο Madison Square Garden, χωρίς ωστόσο να κατορθώσει να «γράψει» τους πρώτους του πόντους, αφού μπορεί να μάζεψε 4 ριμπάουντ, όμως αστόχησε σε 3 προσπάθειες, καταγράφοντας 0/3 σουτ.

Λίγες ημέρες αργότερα, στον αγώνα εναντίον των Ουάσινγκντον Γουίζαρντς σημείωσε τους πρώτους του πόντους, ανοίγοντας λογαριασμό με τους Γουόριορς.

Αγωνίστηκε για 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, σκόραρε 2/2 βολές και κατέγραψε μία ασίστ, δίνοντας την τελική πάσα στο τρίποντο του Πατ Σπένσερ, συνεισφέροντας στη νίκη (125-117) της ομάδας του στη DC.

Η... διάκριση του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, βέβαια δεν αφορούσε τους πρώτους του πόντους με την ομάδα του Στεφ Κάρι, αλλά το δίποντο που σκόραρε στο καλάθι της ομάδας του!

Στην προσπάθεια που έκανε για να μαζέψει ένα ριμπάουντ από κοινού με τον συμπαίκτη του, Μπράντιν Ποντζιέμσκι οι δυο τους δε μπόρεσαν να συνεννοηθούν και με... ρεσιτάλ ατυχίας ο 27χρονος Τούρκος έβαλε τη μπάλα στο καλάθι των Γουόριορς σημειώνοντας αυτοκαλάθι.