ΝΒΑ: Ασύλληπτος Αντεμπάγιο - 83 πόντοι σε ένα ματς και δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

Μια από τις πιο απίστευτες επιθετικές παραστάσεις που έχει δει ποτέ το NBA πρόσφερε ο Μπαμ Αντεμπάγιο στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ με 150-129 απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Ο σέντερ της ομάδας από τη Φλόριντα πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση, σημειώνοντας 83 πόντους και καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ατομική επίδοση σκοραρίσματος στην ιστορία της λίγκας.



Ο Αντεμπάγιο ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ των 81 πόντων που είχε πετύχει ο Κόμπι Μπράιαντ τον Ιανουάριο του 2006 σε αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς και πλέον βρίσκεται μόνο πίσω από τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος είχε σημειώσει 100 πόντους στις 2 Μαρτίου 1962. Με τους 83 πόντους του, ο Αμερικανός σέντερ έμεινε 17 μακριά από το κορυφαίο ρεκόρ όλων των εποχών.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026





Η εμφάνισή του ήταν εντυπωσιακή και σε επίπεδο αριθμών. Σε 42 λεπτά συμμετοχής, ο Αντεμπάγιο είχε 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα και 36/43 βολές, ενώ πρόσθεσε ακόμη 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, παρότι υπέπεσε και σε 5 λάθη. Ουσιαστικά αποτέλεσε μόνος του την επιθετική «μηχανή» των Χιτ, καθώς οι υπόλοιποι συμπαίκτες του σημείωσαν συνολικά 67 πόντους. Δεύτερος σκόρερ για το Μαϊάμι ήταν ο Σιμόνε Φοντέκιο με 18 πόντους και 3 εύστοχα τρίποντα.

THE 80+ POINTS CLUB: WILT, BAM, KOBE



BAM ADEBAYO ERUPTS FOR 83 POINTS 🤯



THE 2ND-MOST IN THE HISTORY OF THE NBA! 🚨 pic.twitter.com/WhSS66Kgn7 — NBA (@NBA) March 11, 2026





Εκτός από την εκρηκτική του επίδοση στο σκοράρισμα, ο Αντεμπάγιο έγραψε ιστορία και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Οι 43 προσπάθειες που εκτέλεσε αποτελούν νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 39 που είχε ο Ντουάιτ Χάουαρντ, ενώ οι 36 εύστοχες βολές αποτελούν επίσης την κορυφαία επίδοση σε έναν αγώνα, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ρεκόρ των 28 που κατείχαν οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Έιντριαν Ντάντλεϊ.



Το παιχνίδι είχε ουσιαστικά μετατραπεί σε προσωπική παράσταση του Αντεμπάγιο, με το κοινό να παρακολουθεί μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί. Τα δωδεκάλεπτα της αναμέτρησης ήταν 40-29, 76-62, 113-97 και 150-129, όμως το τελικό σκορ πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ατομικά ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ στο NBA.

