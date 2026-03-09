Τζόρνταν: Η απρόσμενη απάντηση του στην ερώτηση για τον καλύτερο παίχτη (vid)

Ο άλλοτε θρύλος των Σικάγο Μπουλς, Μάικλ Τζόρνταν, μίλησε σε συνέντευξη του για τον όρο του καλύτερου παίχτη, κάνοντας αναφορά σε παλιούς αλλά και σύγχρονους παίχτες, ενώ έδωσε απάντηση και για το αν δέχεται αυτήν την «ταμπέλα» για τον εαυτό του.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του στο «MJ: Insights to Excellence»:

«Ο όρος GOAT δεν πρόκειται ποτέ να κάνει να νιώσω έξαρση ή απογοήτευση. Απλώς δεν υπάρχει για μένα. Δεν έπαιξα ποτέ εναντίον του Όσκαρ Ρόμπερτσον ή του Τζέρι Γουέστ. Θα το ήθελα πολύ, πραγματικά πολύ. Λόγω της ανταγωνιστικότητας μου , θα ήθελα να αναμετρηθώ μαζί τους. Μάλιστα έμαθα από αυτούς. Εμείς δείξαμε τον δρόμο για τον Κόμπι και τον Λεμπρόν. Κατά την άποψη μου, αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ: Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται μετά από κάποιον προηγούμενο, εξελίσσει το παιχνίδι ακόμα περισσότερο.

Θα λάτρευα να είχα παίξει εναντίον του Λεμπρόν και του Κόμπι όταν ήμουν στο peak της καριέρας μου. Όμως αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό είναι μέρος του marketing, μέρος του θορύβου, μέρος των πραγμάτων που προσπαθούν να εξυψώσουν τη μία γενιά πάνω από την άλλη. Πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί εχθρότητα. Εγώ δεν έχω καμία εχθρότητα απέναντι στους σημερινούς παίκτες, αλλά κάποιοι παίκτες νιώθουν έτσι, λόγω της λήθης γύρω από τη δική τους συνεισφορά στο άθλημα του μπάσκετ».

Για τον παραλληλισμό με τον Λεμπρόν:

«Είναι μια κενή σύγκριση. Δεν θα βρεθεί ποτέ η αληθινή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Λεμπρόν έχει κάνει μια απίστευτη καριέρα και τον θαυμάζω για όσα έχει καταφέρει. Ο Κόμπι, ο Ντουράντ και όλοι όσοι έπαιξαν σε αυτή την εποχή, έχουν αναδείξει το μπάσκετ. Είμαι αντίθετος με το ότι προσπαθείτε να βάλετε τον έναν πάνω από τον άλλο. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν θα μάθουμε ποτέ.

Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έστρωσαν τον δρόμο για πολλές γενιές μετά. Κάνοντας αυτή τη σύγκριση, τον Καρίμ, τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, τον Μπιλ Ράσελ με τα 11 πρωταθλήματα, πώς μπορείς απλώς να τους πετάς σε μια γωνία και να λες "δεν θα σας σκεφτόμαστε πια, είστε ξεχασμένοι"; Εκεί είναι που χάνω την υπομονή μου».