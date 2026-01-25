Το «παιδί του Σικάγο» πέρασε στην αιωνιότητα: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ (vid)

Σε μια βραδιά που η «Πόλη των Ανέμων» σταμάτησε να αναπνέει, οι Σικάγο Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ.

Το United Center υποκλίθηκε στο μεγαλείο του νεοτέρου «MVP» στην ιστορία του ΝΒΑ καθώς η φανέλα του Αμερικανού πήρε τη θέση της δίπλα στα ιερά τέρατα του οργανισμού.

Οι Μπουλς τίμησαν τον άλλοτε ηγέτη τους και MVP του NBA το 2011, ο οποίος σε ηλικία 22 ετών έγινε ο νεότερος πολυτιμότερος παίκτης στην ιστορία της λίγκας. Ο Ρόουζ υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο της ομάδας στη μετά-Τζόρνταν εποχή.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Ρόουζ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, βλέποντας τη φανέλα με το Νο1 να υψώνεται δίπλα σε εκείνες των Μάικλ Τζόρνταν (23), Σκότι Πίπεν (33), Τζέρι Σλόαν (4) και Μπομπ Λοβ (10). Μάλιστα ο «GOAT» έστειλε το δικό του μήνυμα συγχαίροντας τον Αμερικανό.

«Ντέρικ, συγχαρητήρια για την απόσυρση της φανέλας σου. Είμαι πολύ χαρούμενος για σένα. Είχες μια απίστευτη καριέρα. Εκπροσώπησες πραγματικά την πόλη του Σικάγο, τους Σικάγο Μπουλς, την οικογένειά σου και τον ίδιο σου τον εαυτό πολύ καλά. Είμαι πολύ περήφανος για σένα και πολύ χαρούμενος για αυτή την ξεχωριστή σου βραδιά. Ανυπομονώ να έρθω στο United Center και να δω τη φανέλα σου να κρέμεται εκεί, δίπλα στη δική μου. Συγχαρητήρια».

Ο τραυματισμός που άλλαξε τα πάντα

Η πορεία του επηρεάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στις 28 Απριλίου 2012, σε αγώνα πλέι οφ απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, όταν υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο τραυματισμός αυτός είχε άμεσο αντίκτυπο στη συνέχεια της καριέρας του, η οποία πήρε την κατιούσα, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει στο τοπ επίπεδο.

AΠΕ ΜΠΕ

Παρά την τροπή που πήρε η καριέρα του η χθεσινή τελετή απέδειξε πως για το Σικάγο, ο Ντέρικ Ρόουζ θα μείνει για πάντα στην ιστορία όχι τόσο για τα κατορθώμα του αλλά για την ελπίδα που χάρισε σε μια ολόκληρη πόλη.