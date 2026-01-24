NBA: Πόσο ανησυχητικός είναι ο τραυματισμός του Αντετοκούνμπο και πότε αναμένεται να επιστρέψει

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχθηκαν τους Ντένβερ Νάγκετς στο «Fiserv Forum», όμως η ήττα τους επισκιάστηκε από τον νέο τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ, περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε λείψει για ένα μήνα περίπου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Ρίβερς πριν μερικές εβδομάδες, έδειξε να πονάει κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Νάγκετς και φάνηκε να προστατεύει το δεξί του πόδι.

Δεν φαινόταν άνετος, όμως τελείωσε το παιχνίδι σκοράροντας 22 πόντους, μαζεύοντας 13 ριμπάουντ και δίνοντας 7 ασίστ. Παρ' όλα αυτά, κάθισε στον πάγκο των «ελαφιών» 34 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της μεγάλης αναμέτρησης.

Ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε τρέχοντας στον αιφνιδιασμό. Την ώρα που κατευθυνόταν προς το καλάθι των Νάγκετς, σταμάτησε την κίνησή του και έδειξε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα. Όλα αυτά, χωρίς να τον αγγίξει κάποιος αντίπαλος.

Αρχικά, πήγε στα αποδυτήρια, όμως στη συνέχεια επέστρεψε στον πάγκο για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Καθ' όλη τη διάρκεια, ο αδερφός του, Θανάσης, τον παρηγορούσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του έγκριτου Σαμ Χαράνια, ο ίδιος ο Γιάννης δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το παιχνίδι πως υπέστη θλάση στη γάμπα και πως το χρονικό διάστημα της απουσίας του προσδιορίζεται ανάμεσα σε 4 και σε 6 εβδομάδες. Ωστόσο, το τελικό μέγεθος της ζημιάς θα υπολογιστεί μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, στην οποία θα υποβληθεί.

Οι Μπακς, οι οποίοι έκαναν υπερπροσπάθεια και έφτασαν κοντά σε μία πολύ μεγάλη ανατροπή, ηττήθηκαν (102-100) και παραμένουν με 18 νίκες σε 44 αναμετρήσεις.