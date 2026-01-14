NBA: Ελεύθερη... πτώση για τους Μπακς που ηττήθηκαν και από τους «λειψούς» Τίμπεργουλβς
Οι Μπακς προβλημάτισαν με την εμφάνιση τους και ηττήθηκαν κατά κράτος από τους Τίμπεργουλβς που δεν είχαν καν... τον Έντουαρτς (139-106).
Ένα βήμα μπροστά και... πέντε πίσω. Κάπως έτσι μοιάζει η φετινή σεζόν για τους Μπακς που όποτε πάνε να σηκώσουν κεφάλι, προσγειώνονται απότομα στην πραγματικότητα, είτε έχουν τον Γιάννη σε κέφια, είτε όχι.
Αυτή τη φορά, η ομάδα του Μιλγουόκι έπεσε στα «νύχια» των Τίμπεργουλβς που ουσιαστικά διέσυραν (139-106) την παρέα του Αντετοκούνμπο που συνεχίζει να παλεύει... μόνος (25 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ).
Στο 17-23 υποχώρησαν πια οι Μπακς, ενώ η «μάχη» της Δύσης μαίνεται. Οι Τίμπεργουλβς έχουν τους Σπερς και τους Νάγκετς σε... στενό μαρκάρισμα και τους απειλούν άμεσα, διότι έχουν πια «ανέβει» στο 27-14.