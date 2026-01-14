NBA: Ελεύθερη... πτώση για τους Μπακς που ηττήθηκαν και από τους «λειψούς» Τίμπεργουλβς

Ένα βήμα μπροστά και... πέντε πίσω. Κάπως έτσι μοιάζει η φετινή σεζόν για τους Μπακς που όποτε πάνε να σηκώσουν κεφάλι, προσγειώνονται απότομα στην πραγματικότητα, είτε έχουν τον Γιάννη σε κέφια, είτε όχι.

Αυτή τη φορά, η ομάδα του Μιλγουόκι έπεσε στα «νύχια» των Τίμπεργουλβς που ουσιαστικά διέσυραν (139-106) την παρέα του Αντετοκούνμπο που συνεχίζει να παλεύει... μόνος (25 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Στο 17-23 υποχώρησαν πια οι Μπακς, ενώ η «μάχη» της Δύσης μαίνεται. Οι Τίμπεργουλβς έχουν τους Σπερς και τους Νάγκετς σε... στενό μαρκάρισμα και τους απειλούν άμεσα, διότι έχουν πια «ανέβει» στο 27-14.