NBA: Οι Μπακς κέρδισαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς επικράτησε 105-101 εκτός έδρας των Λος Άντζελες Λέικερς και έδειξαν να συνέρχονται μετά την ήττα τους από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.



Οι Μπακς μετρούν πέντε νίκες στα τελευταία επτά ματς που έχουν δώσει. Τα «ελάφια» είναι στην ενδέκατη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 16 νίκες και 21 ήττες. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς απέχει μία νίκη από τους δέκατους Μπουλς και δύο από τους Χοκς που είναι στην ένατη θέση.

GIANNIS AND THE BUCKS GO TO LA AND GET THE VICTORY OVER THE LAKERS 🔥

Οι Λέικερς, από την άλλη, υπέστησαν τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ είναι στην πέμπτη θέση της Δύσης με ρεκόρ 23-12. Από κάτω τους είναι οι Ρόκετς με 22 νίκες και 12 ήττες και από πάνω τους οι Τίμπεργουλβς με 25 νίκες και 13 ήττες.

Η τάπα και το καθοριστικό κλέψιμο του Γιάννη στον ΛεΜπρόν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ένα ακόμη ματς καθοριστικός. Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. O «Greek Freak» έκανε ένα σημαντικό κλέψιμο στον ΛεΜπρόν Τζέιμς με το σκορ στο 103-101 υπέρ των Μπακς και ουσιαστικά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Με το σκορ στο 103-101 υπέρ της ομάδας του Μιλγουόκι, οι Λέικερς είχαν την ευκαιρία για μία τελευταία επίθεση. Η μπάλα ήταν στα χέρια του ΛεΜπρόν Τζέιμς και εκείνος προσπάθησε να διεισδύσει προς το αντίπαλο καλάθι.

Υπολόγιζε, όμως, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του έκλειψε την μπάλα και χάρισε ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του αφού στη συνέχεια ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ κέρδισε φάουλ και ευστόχησε σε δύο βολές διαμορφώνοντας το 105-101 που ήταν και το τελικό σκορ.

GIANNIS FORCES A LAKERS TURNOVER TO SEAL THE 105-101 WIN FOR THE BUCKS 🦌



It's L.A.'s 13th loss this season and first by single digits.



(via @NBA)

Νωρίτερα, με το σκορ στο 101-101 ο Γιάννης είχε κάνει μία μεγαλοπρεπή τάπα στον 41χρονο σταρ των Λέικερς.

GIANNIS STOPS BRON ON BACK TO BACK PLAYS FOR THE WIN 😳

Οι Μπακς λίγο έλειψε να «αυτοκτονήσουν» αφού προηγήθηκαν με 77-86 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Οι Λέικερς αντέδρασαν και μείωσαν 88-86, αλλά ο Αντετοκούνμπο έδωσε προβάδισμα τεσσέρων πόντων στα «ελάφια».



Η ομάδα του Λος Άντζελες με τον Ντόντσιτς και τον Τζέιμς πήρε τα ηνία για το 94-90 πέντε λεπτά πριν το τέλος του ματς. Οι Μπακς ισοφάρισαν, αλλά ο ΛεΜπρόν διαμορφώσε το 98-94 υπέρ της ομάδας του Τζέι Τζέι Ρέντικ. Νέο σερί των Μπακς έφερε τα «ελάφια» μπροστά με 101-98 και ο ΛαΡάβια ισοφάρισε με τρίποντο.



Ο Ντόντσιτς αποβλήθηκε με έξι φάουλ στα 17 δεύτερα πριν το τέλος του ματς, σε μία φάση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά της ομάδας του Λος Άντζελες. Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ευστόχησε σε δύο βολές και στη συνέχεια ο Γιάννη Αντετοκούνμπο έκλεψε την μπάλα από τον ΛεΜπρόν. Ο Πόρτερ Τζούνιορ ευστόχησε σε ακόμη δύο βολές και διαμόρφωσε το 105-101 που παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-24, 52-61, 77-86, 101-105