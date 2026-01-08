Ξεκάθαρος ο Αντετοκούνμπο: «Δεν θα ζήταγα ποτέ ανταλλαγή, δεν είναι στη φύση μου»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο ΝΒΑ, με αναλυτές και δημοσιεύματα να παρακολουθούν στενά κάθε του κίνηση. Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς είχε συνδεθεί το περασμένο καλοκαίρι με σενάρια αποχώρησης από το Μιλγουόκι, εξετάζοντας όλες τις επιλογές του.

Ωστόσο, νέο δημοσίευμα του «The Athletic» έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Το αμερικανικό Μέσο φιλοξενεί δηλώσεις του Greek Freak, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να ζητήσει ανταλλαγή από τους Μπακς.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή, που θα βγω και θα πω “θέλω ανταλλαγή”», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν ταιριάζει στη νοοτροπία του. «Δεν είναι… στη… φύση… μου. Εντάξει;», πρόσθεσε, παρότι έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2027.

EXCLUSIVE: Amid speculation that Giannis Antetokounmpo might ask for a trade before the Feb. 5 deadline, he sounded like a man committed to his cause when speaking to @sam_amick.



But his stance on the four-year, $275M extension he’s eligible for on Oct. 1 will speak volumes. pic.twitter.com/ZWv4ZEFnXZ — The Athletic (@TheAthletic) January 8, 2026

Την ίδια ώρα, η φετινή σεζόν μόνο εύκολη δεν είναι για τον Γιάννη και τους Μπακς. Ο 29χρονος άσος έχει χάσει 14 από τα 37 παιχνίδια της ομάδας του, με το Μιλγουόκι να μετρά ρεκόρ 16-21 και να βρίσκεται εκτός της ζώνης ασφαλείας για τα πλέι οφ.