Νέος στόχος για τη Μίλαν: Ετοιμάζει πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Πιρόλα τον Ιούνιο

Όπως αναφέρει το ιταλικό FootItalia, η Μίλαν έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Λορέντσο Πιρόλα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της άμυνας την επόμενη σεζόν, με τους «ροσονέρι» να σχεδιάζουν να καταθέσουν επίσημη πρόταση το καλοκαίρι.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται πως οι Ιταλοί παρακολουθούν στενά τον 23χρονο Ιταλό στόπερ, που έχει ξεχωρίσει στον Ολυμπιακό αυτή τη σεζόν, με εξαιρετικές εμφανίσεις σε Champions League και Ελλάδα, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν υποψήφιο μελλοντικό ηγέτη. Ο Ιταλός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους Πειραιώτες.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει επίσης ότι ο Ολυμπιακός ενδέχεται να ζητήσει σημαντικό ποσό (περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ) για να αφήσει τον παίκτη να αποχωρήσει.