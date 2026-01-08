Σούπερ Καπ Ισπανίας: Live Streaming το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο
Με την Μπαρτσελόνα να περιμένει ήδη στον τελικό, Ρεάλ και Ατλέτικο δίνουν τη δική τους «μάχη» για το εισιτήριο του Σούπερ Καπ.
Μια ακόμη «τιτανομαχία» του ισπανικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τετάρτης (8/1) μέσω του Action24 και του Athletiko.gr. Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης «κονταροχτυπιούνται» στο Σούπερ Καπ Ισπανίας, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στον τελικό, εκεί που περιμένει ήδη η Μπαρτσελόνα μετά την εμφατική πεντάρα κόντρα στη Μπιλμπάο.
Παρακολουθήστε live streaming το pregame, την σπουδαία αναμέτρηση καθώς και το postgame μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.