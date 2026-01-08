Σούπερ Καπ Ισπανίας: Live Streaming το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο

Μια ακόμη «τιτανομαχία» του ισπανικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τετάρτης (8/1) μέσω του Action24 και του Athletiko.gr. Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης «κονταροχτυπιούνται» στο Σούπερ Καπ Ισπανίας, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στον τελικό, εκεί που περιμένει ήδη η Μπαρτσελόνα μετά την εμφατική πεντάρα κόντρα στη Μπιλμπάο.

Παρακολουθήστε live streaming το pregame, την σπουδαία αναμέτρηση καθώς και το postgame μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.