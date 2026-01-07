Σούπερ Καπ Ισπανίας: Η Μπαρτσελόνα διέλυσε (5-0) τη Μπιλμπάο του Βαλβέρδε και πέρασε στον τελικό

Θρίαμβος για τη Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ σκόρπισε την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε στους «πέντε ανέμους» και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Οι Καταλανοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και άνοιξαν το σκορ στο 22' με τον Φεράν Τόρες. Ακολούθησαν τα τέρματα των Φερμίν Λόπεζ (30'), Μπάρτζι (34') και Ραφίνια (38'), ενώ ο Βραζιλιάνος διπλασίασε τα τέρματά του στην επανάληψη, σκοράροντας στο 52ο λεπτό για το τελικό 5-0.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «μπλαουγκράνα» ο Ραφίνια, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ (38', 52') και έδωσε μία ασίστ (30'). Καταπληκτική εμφάνιση και από τον Φερμίν Λόπεζ με ένα γκολ (30') και δύο τελικές πάσες (22', 34').



Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπαρτσελόνα πήρε από νωρίς κεφάλι στο σκορ με γκολ του Φεράν Τόρες (22'). Ο Φερμίν Λόπεζ βρέθηκε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής της Μπιλμπάο, επιχείρησε να σουτάρει, η μπάλα κατέληξε στον Φεράν Τόρες και ο 25χρονος επιθετικός ευστόχησε εξ επαφής για το 1-0.

Λίγα λεπτά αργότερα (30'), ο Ραφίνια εναλλάχθηκε με τον Πέδρι, βρέθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, γύρισε τη μπάλα στο πέναλτι και τροφοδότησε τον Φερμίν Λόπεζ για το 2-0.

Ο χορός των γκολ για τους «μπλαουγκράνα» στο πρώτο ημίχρονο συνεχίστηκε, με τον 20χρονο Μπάρτζι να γράφει το 3-0 στο 34ο λεπτό, έπειτα από πλαϊνό σουτ και ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα της Μπιλμπάο, Σιμόν.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε και τέταρτο γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου, με τον Ραφίνια να εκτελεί καταπληκτικά στο 38' για το 4-0 των «μπλαουγκράνα».

Ο Βραζιλιάνος σούπερ-σταρ διπλασίασε τα τέρματά του στο παιχνίδι, σημειώνοντας «ντοπιέτα». Ο Ραφίνια βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή και τελείωσε υποδειγματικά, γράφοντας το 5-0 μετά από φάση διαρκείας.

Η ομάδα του Φλικ προκρίθηκε στον τελικό και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Θα είναι μία εκ των Ρεάλ ή Ατλέτικο Μαδρίτης, που θα αναμετρηθούν την Πέμπτη 8/1 στις 21:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από τη συχνότητα του ACTION 24 και το κανάλι του Athletiko στο Youtube, που εξασφάλισαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Supercopa de España για τρία χρόνια.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρσία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία, Μπαλντέ (64′ Μαρτίν), Πέδρι (72′ Όλμο) Ντε Γιονγκ (64’Μπερνάλ), Μπάρτζι (72′ Γιαμάλ) Φερμίν Λόπεθ, Ραφίνια (64′ Ράσφορντ), Φεράν Τόρες

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ερνέστο Βαλβέρδε): Σιμόν, Αρέσο, Βίβιαν, Παρέδες, Μπόιρο (57′ Λεκουέ), Χαουρεγκιθάρ, Μόρα (61′ Καμίλο), Μπερενγκέρ, Σάνθετ (54′ Ντε Γκαλαρέτα), Ναβάρο (54′ Ουνάι Γκόμεθ), Ινιάκι Γουίλιαμς (54′ Γκουρουθέτα)