Φλικ: Ανακάλυψε αυτόν που διέρρεε πληροφορίες από τα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα

Ο Χάνσι Φλικ φαίνεται πως χειρίστηκε με ιδιαίτερη ευστροφία ένα ζήτημα που ταλαιπωρούσε εδώ και καιρό την Μπαρτσελόνα, καταφέρνοντας να φέρει στο φως το πρόσωπο που διοχέτευε εμπιστευτικές πληροφορίες προς τα μέσα ενημέρωσης. Με την κίνησή του αυτή, ο Γερμανός τεχνικός κατέστησε σαφές πως δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή σε συμπεριφορές που υπονομεύουν τη συνοχή της ομάδας.

Η νίκη με 2-0 επί της Γκουανταλαχάρα και η πρόκριση στους «32» του Copa del Rey συνοδεύτηκαν, όπως αποδεικνύεται, από μια εξίσου σημαντική εξέλιξη εκτός αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ, ο Φλικ αποφάσισε να στήσει ένα προσεκτικά οργανωμένο τέχνασμα, προκειμένου να εντοπίσει την πηγή των διαρροών. Λίγο πριν από τον αγώνα, διέρρευσε σκόπιμα η ανακριβής πληροφορία ότι ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν θα έμενε εκτός βασικού σχήματος. Στην πράξη, όμως, ο Γερμανός γκολκίπερ ξεκίνησε κανονικά, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι κάποιος από το εσωτερικό της ομάδας μετέφερε λανθασμένα δεδομένα στον Τύπο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι εξελίξεις ήταν άμεσες. Σε συνεργασία με τη διοίκηση του συλλόγου, ο προπονητής φέρεται να κατέληξε στην ταυτοποίηση του ατόμου που λειτουργούσε ως «διαρροή» από τα αποδυτήρια. Αν και για λόγους διακριτικότητας δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του, θεωρείται βέβαιο πως το θέμα θα έχει αντίκτυπο στο εσωτερικό της ομάδας.

Το προηγούμενο διάστημα, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα εξέφραζαν έντονη ανησυχία για δημοσιεύματα που περιλάμβαναν πληροφορίες αυστηρά εσωτερικού χαρακτήρα, οι οποίες δύσκολα θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας χωρίς εκ των έσω πληροφόρηση. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για το ποιος βρισκόταν πίσω από αυτές.

Για την ώρα, επικρατεί απόλυτη διακριτικότητα από παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Η πρωτοβουλία του Φλικ, ωστόσο, δείχνει ότι ξεκινά μια φάση εσωτερικής αναδιοργάνωσης, με τον ίδιο να αποδεικνύει πως επιθυμεί να έχει απόλυτο έλεγχο σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της ομάδας, εντός και εκτός γηπέδου.