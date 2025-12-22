Μπαρτσελόνα: Το... δολοφονικό βλέμμα του Σέζνι στον Φερμίν στη διπλή επέμβαση του Γκαρθία (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε ιδανικά το 2025, επικρατώντας με 2-0 της Βιγιαρεάλ στο «Ντε Λα Σεράμικα» για την 17η αγωνιστική της La Liga. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρώντας 7 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ολοκληρώνοντας μάλιστα το έτος στην κορυφή του πρωταθλήματος στο +4 από την 2η Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρά το θετικό αγωνιστικό πρόσημο των τελευταίων αναμετρήσεων, ο φακός «έπιασε» ένα σκηνικό έντασης στον πάγκο των «Μπλαουγκράνα» στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ. Ο Γκαρθία, βασικός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, πραγματοποίησε μια καίρια διπλή επέμβαση στο παιχνίδι, διατηρώντας το μηδέν εντυπωσιακά. Στον πάγκο όμως, μια αντίδραση έκλεψε την παράσταση και δημιούργησε ντόρο στην Ισπανία.

Ο Φερμίν Λόπεθ, βλέποντας τον πορτιέρε της ομάδας του να αποκρούει εντυπωσιακά την μπάλα, θεώρησε... λογικό να γυρίσει προς τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της Μπάρτσα, Βόιτσεκ Σέζνι, για να πανηγυρίσει. Ο Πολωνός, αφού πρώτα... αγριοκοίταξε τον Φερμίν, χαμογέλασε και χειροκρότησε τον συμπαίκτη του για τις αποκρούσεις του, δείχνοντας απόλυτο επαγγελματισμό και χαρίζοντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο.