Τέλος εποχής για Βαλβέρδε: Ο θρυλικός Βάσκος που αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στην Μπιλμπάο

Τέλος εποχής στο Μπιλμπάο! Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο των Βάσκων στο τέλος της σεζόν.

Ο Βάσκος προπονητής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον σύλλογο που μεγάλωσε, ανδρώθηκε και μετέπειτα έφτασε στις επιτυχίες, με ένα βίντεο στα social media της ομάδας. Σε ένα συγκινητικό μήνυμα ξεκινά λέγοντας: «Γεια σε όλους και σε όλες. Αυτή η εμφάνισή μου έχει σκοπό να ανακοινώσω ότι την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ, μια απόφαση που ωρίμασα μέσα μου με τον καιρό και εδώ και καιρό, την οποία έχω επίσης συζητήσει με τον Σύλλογο και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας».

Συνέχισε τονίζοντας πως η σεζόν δεν τελείωσε, ζητώντας την στήριξη του κόσμου για να πετύχουν τους στόχους τους. «Ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω ότι μας απομένουν δέκα σημαντικά παιχνίδια πρωταθλήματος, ξεκινώντας από αυτό της Κυριακής εναντίον της Μπέτις. Δέκα παιχνίδια στα οποία θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στα οποία έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στα οποία θα δώσουμε τα πάντα και τα οποία, αναμφίβολα, αν είμαστε όλοι ενωμένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, χωρίς καμία αμφιβολία».

Φαίνεται πως δεν πρόκειται για μια απόφαση της στιγμής, καθώς το δούλευε καιρό στο μυαλό του με την εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας την φετινή σεζόν να μην είναι τα επιθυμητά. Η δύσκολη αυτή απόφαση του χωρισμού των δυο πλευρών μάλιστα πάρθηκε από κοινού. Ο Βαλβέρδε θεωρείται δικαίως ένας ζωντανός θρύλος για τη Μπιλμπάο, καθώς έζησε την ομάδα ως ποδοσφαιριστής ιδρώνοντας την φανέλα, μετέπειτα ως βοηθός προπονητή κάνοντας τα πρώτα του βήματα στους πάγκους, και εν συνεχεία ως πρώτος προπονητής κερδίζοντας τίτλους και φέρνοντας επιτυχίες στον σύλλογο.

Τα πεπραγμένα του Βαλβέρδε στην Αθλέτικ

Ο Τσινγκούρι, που σημαίνει μυρμήγκι, και τον αποκαλούσαν ως ποδοσφαιριστή στην Βάσκικη γλώσσα λόγω της εργατικότητας του και της ασταμάτητης κίνησης του μέσα στο γήπεδο, αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στην Αθλέτικ για έξι χρόνια (1990-1996), καταγράφοντας 188 συμμετοχές και 50 γκολ. Μπορεί να μην κατέκτησε κάποιον τίτλο ως παίκτης, όμως ήταν λες και το χρωστούσε στην ομάδα, καθώς επέστρεψε από άλλο πόστο και το κατάφερε. Ο 62χρονος τεχνικός σε τρεις θητείες στον πάγκο των Βάσκων, είναι ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες στο τιμόνι των «λιονταριών», με 495 παιχνίδια, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 μέχρι το τέλος της σεζόν. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ως βοηθός του Τσέτσου Ρόχο το 2000 για δυο χρόνια, μεταπηδώντας προπονητής της Β' ομάδας για ένα χρόνο το 2003, μέχρι να κάτσει στον πάγκο της πρώτης ομάδας που έμεινε για δυο χρόνια. Αφού πήρε τις βάσεις και τις εμπειρίες, έφυγε ώστε να εξελιχθεί. Μετά από θητείες και παραστάσεις στο Champions League με τον Ολυμπιακό και την Μπαρτσελόνα, και μια σύντομη θητεία στην Βαλένθια, ο Βάσκος τεχνικός επέστρεψε στην αγαπημένη του Μπιλμπάο το 2013, πιο έμπειρος, με πιο μεστή σκέψη και καλύτερη κατανόηση του ποδοσφαίρου.

Αυτή την φορά έμεινε για τέσσερα χρόνια, και το 2015 κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας. Μετά από μια τριετία στην Μπαρτσελόνα, το 2022 επέστρεψε στο Σαν Μαμές, και τη σεζόν 2023/24 κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο με τους ερυθρόλευκους, το Copa Del Rey.

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ernesto Valverde announces that he will NOT manage Athletic Club next season! He has 10 games left, then he will depart. 👋❌



In 2024, Valverde won Athletic Club's first major trophy in 40 years by winning the Copa del Rey. 🏆 pic.twitter.com/j6s9vgIZbK — EuroFoot (@eurofootcom) March 20, 2026

Η επόμενη μέρα της Μπιλμπάο

Ο πρόεδρος της ομάδας Γιον Ουριάρτε έχει είδη ξεκινήσει να μελετά τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Βάσκου προπονητή, με έξι ονόματα να είναι ψηλά στη λίστα. Το πρώτο όνομα να είναι ένας άλλος γνώριμος του Μπιλμπάο, ο Άντονι Ιραόλα, όμως η περίπτωσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στο τραπέζι έχουν πέσει και τα ονόματα των Τέρζιτς και Ποτσετίνο, όπως και αυτό του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, που τον έχουν και σε μεγάλη εκτίμηση. Από την Ισπανία τα επικρατέστερα ονόματα είναι αυτά των Ινίγο Πέρεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο και Κλαούντιο Χιράλδεθ της Θέλτα, χωρίς να υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο πετυχημένος προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με δέκα χρόνια παρουσίας στον πάγκο, και άλλα έξι ως ποδοσφαιριστής. Φεύγει ακριβώς όπως ήρθε στην χώρα των Βάσκων. Αθόρυβα, χωρίς πολλές φανφάρες, ως κύριος και επαγγελματίας. Όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, θα πραγματοποιηθεί και ειδική εκδήλωση προς τιμήν του, στο τέλος της σεζόν.