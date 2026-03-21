Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down: Η όμορφη ανάρτηση του Ομάρ Ελαμπντελαουί για τον γιο του

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν είναι μόνο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά και άνθρωπος με τεράστια καρδιά. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.



Ο Νορβηγός μπακ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, αφιερωμένο στον γιο του, θέλοντας να περάσει το δικό του δυνατό μήνυμα. «Χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή του.



Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς φίλοι, συμπαίκτες και ακόλουθοι έσπευσαν να γεμίσουν τα σχόλια με καρδιές δείχνοντας την αγάπη τους προς τον ίδιο και την οικογένειά του.

Δείτε την όμορφη ανάρτηση του Ομάρ