Ο Άντονι απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και ο Ροντινέι τον αποθέωσε: «Αδερφέ μου...»

Ο Άντονι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο «La Cartuja», όπου η Μπέτις διέλυσε τον Παναθηναϊκό με 4-0 για το Europa League. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 66ο λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Εζαλζουλί και νικώντας τον Λαφόν. Η συνολική του εμφάνιση ήταν εξαιρετική. 49/57 σωστές μεταβιβάσεις, τρεις τελικές στο στόχο και 3/3 επιτυχημένες ντρίπλες, ξεχωρίζοντας για την ομάδα του Πελεγκρίνι.



Η εμφάνιση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη στα social media, με πλήθος οπαδών και ποδοσφαιριστών να τον αποθεώνουν. Ανάμεσά τους και ο Ροντινέι του Ολυμπιακού, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία του Άντονι με το χαρακτηριστικό καπέλο του, σχολιάζοντας: «Αδερφέ μου, είσαι καταπληκτικός, σε υποστηρίζω πάντα».



