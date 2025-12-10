Ροντινέι: «Τρίτος χρόνος μου στον Ολυμπιακό, είμαι ένας πολεμιστής του Πειραιά»

Ο Ροντινέι γιόρτασε τρία χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό και με μήνυμά του εξέφρασε την αφοσίωση και τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με την ομάδα, δηλώνοντας πως νιώθει «ένας από εσάς, ένας πολεμιστής του Πειραιά».

Από την άφιξή του τον Ιανουάριο του 2023 έχει εξελιχθεί σε βασικό στήριγμα της ομάδας, ενώ η πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του έως το 2027 δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει να δίνει το 100% για τη φανέλα και τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο δυναμικός του χαρακτήρας στο γήπεδο μαζί με την «τρέλα» και τις προσπάθειές του να μάθει ελληνικά, τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους αγαπημένους της κερκίδας των «ερυθρόλευκων».

Το όμορφο μήνυμα του Ροντινέι

«10/12/2022

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 3 χρόνια από την ημέρα που έφτασα στην Ελλάδα, την ημέρα που παρουσιάστηκα ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Αυτή ήταν η ημέρα που άρχισα να γράφω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς, ένας ακόμη πολεμιστής του Πειραιά.

Σε 3 χρόνια έχουμε ζήσει πράγματα που μου φαίνονται περισσότερα από 10, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και ελπίζω να συνεχίσω να σας φέρνω χαρά στην προσπάθεια επίτευξης σπουδαίων πραγμάτων για όσο περισσότερο μπορώ. Σας ευχαριστώ όλους για όλο τον σεβασμό που μου έχετε. Ζητώ συγγνώμη για τα λάθη και τις αποτυχίες, αλλά να είστε σίγουροι ότι όσο φοράω αυτή τη φανέλα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό!!».