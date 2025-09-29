Ολυμπιακός: Το συγκλονιστικό μήνυμα του Ροντινέι για την απουσία του από το παιχνίδι με την Άρσεναλ

Με μια μακροσκελής ανάρτηση στο Instagram, ο Ροντινέι γνωστοποίησε στους φίλους του Ολυμπιακού τη δυσάρεστη είδηση, πως δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, λίγο πριν την αναχώρηση των «ερυθρόλευκων» για το Λονδίνο, όπου το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσουν τους «κανονιέρηδες», παραδέχτηκε πως είναι τραυματίας και νιώθει πόνο που τον εμποδίζει να είναι 100% έτοιμος. Η απώλεια του Ροντινέι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Ολυμπιακό ενόψει του δύσκολου «μπρα ντε φερ» με την αγγλική ομάδα.

Παρά την ατυχία, ο έμπειρος δεξιός μπακ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους φίλους της ομάδας. Αποκάλυψε πως έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία και έδωσε την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα, πιο δυνατός από πριν, για να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στον σύλλογο.

Το μήνυμα του Ροντινέι:

«Είμαι εδώ μόνος και σκεπτικός, δεν είμαι καλά, πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου. Πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα ρωτώντας τι συμβαίνει και δεν παίζω. Δυστυχώς είμαι τραυματίας και νιώθω πόνο που με εμποδίζει να είμαι 100% έτοιμος να αγωνιστώ.

Σε σχεδόν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που θα χρειαστεί να λείψω, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία μου και σύντομα θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός για να δώσω τη ζωή μου για αυτόν τον σύλλογο που έχω την ευχαρίστηση να εκπροσωπώ.

Ζητώ από όλους όσοι με στηρίζουν θετική ενέργεια και θα επιστρέψω σύντομα. Έχω παίξει σε πολλούς αγώνες κάνοντας ενέσεις γιατί νιώθω πολύ πόνο, φυσιολογικό για έναν παίκτη που κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και τον σύλλογο, αλλά τώρα είναι ένας πόνος που με ενοχλεί πολύ και αν συνεχίσω να το πιέζω, μόνο θα χειρότερο θα γίνει.

Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη στιγμή που θα μείνω εκτός, αλλά θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου για να επιστρέψω 100%. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν καταλαβαίνουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν κι άλλες υπέροχες στιγμές. Είμαι Ολυμπιακάρα, σε αγαπώ Ολυμπιακέ».