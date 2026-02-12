Τι έκανε στη Λισαβόνα με Μουρίνιο και Ελαμπντελαουί ο Σιόβας

Ο Δημήτρης Σιόβας βρίσκεται στη Λισαβόνα για μια άκρως ποδοσφαιρική εβδομάδα. Ο 37χρονος αμυντικός του Πανναξιακού συμμετέχει στο UEFA Executive Master for International Players (MIP), το πρόγραμμα που φέρνει μαζί πρώην και νυν διεθνείς παίκτες για να μάθουν από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο έξω από τα γήπεδα και να προετοιμαστούν για τη δεύτερη καριέρα τους.



Το ταξίδι του πέρα από το σεμινάριο είχε και κορυφαίες ποδοσφαιρικές επαφές. Ο Σιόβας συνάντησε τον Ζοζέ Μουρίνιο, τον προπονητή της Μπενφίκα, καθώς το πρόγραμμα λάμβανε χώρα στο Benfica Campus και τις εγκαταστάσεις της ομάδας, με τον «Special One» να τιμάει με την παρουσία του τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, ο Σιόβας επανασυνδέθηκε με τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Ομάρ Ελαμπντελαουί, σε μια συνάντηση γεμάτη γέλια και αναμνήσεις από τον καιρό τους στον Πειραιά. Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες από το 2014 έως το 2017. Αξίζει να πούμε ότι ο Νορβηγός πρώην δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, παρακολουθεί και ο ίδιος το συγκεκριμένο σεμινάριο της UEFA. Δεν έλειψε και η συνάντηση με τον διεθνή επιθετικό της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη, με τον οποίο συζήτησαν για την καθημερινότητα στη Πορτογαλία και τις απαιτήσεις ενός κορυφαίου συλλόγου όπως η Μπενφίκα.

Στη Λισαβόνα βρέθηκε και ο πρόεδρος του Πανναξιακού, Κώστας Απιδόπουλος, δείχνοντας την προσωπική στήριξη του συλλόγου στην εξέλιξη του Σιόβα.



