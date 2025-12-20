Στο ίδιο τραπέζι Ελαμπντελαουί και Ζέκα στο UEFA MIP του Παρισιού

Σε ένα διαφορετικό, αλλά εξίσου απαιτητικό «γήπεδο», αυτό της διοίκησης και της στρατηγικής σκέψης, βρέθηκαν ο Ομάρ Ελαμπντελαουί και ο Ζέκα. Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές των «αιωνίων» συμμετείχαν στη δεύτερη εκπαιδευτική ενότητα του UEFA MIP (Management Internship Programme) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.



Ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού μοιράστηκε μέσω ανάρτησής του σκέψεις και εικόνες από το πρόγραμμα, κάνοντας λόγο για «έντονες ημέρες γεμάτες προβληματισμούς γύρω από την ηγεσία, τη στρατηγική διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου ,και όχι μόνο».



Στο ίδιο πρόγραμμα έδωσε το «παρών» και ο Ζέκα, ο οποίος έχει ήδη περάσει στην επόμενη φάση της καριέρας του, αναλαμβάνοντας ρόλο team manager στον Παναθηναϊκό.



Το UEFA MIP αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα της UEFA για την εκπαίδευση στελεχών του ποδοσφαίρου, δίνοντας έμφαση στη σύγχρονη διοίκηση, την ηγεσία και τη στρατηγική ανάπτυξη συλλόγων και οργανισμών.