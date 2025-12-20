«Ο Μπάμπης ζεσταίνεται»: Το βίντεο της Μπράιτον με την προπόνηση του Κωστούλα

Ο Μπάμπης Κωστούλας δε διστάζει σε κάθε πιθανή ευκαιρία να εντυπωσιάσει τον προπονητή της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτζελερ. Οι φίλαθλοι της ομάδας των αποθεώνουν και ο επίσημος λογαριασμός των «γλάρων» στο Instagram του αφιέρωσε δημοσίευση με βίντεο από την προπόνηση και επιγραφή «Ο Μπάμπης ζεσταίνεται».

Στο βίντεο φαινόταν ο 18χρονος επιθετικός να προσπερνάει με άνεση τους αντιπάλους του, να κάνει ένα εξαιρετικό τάκλιν πέφτοντας, καθώς και να σκοράρει το ένα τέρμα μετά το άλλο. Η δημοσίευση έχει έως τώρα 6 χιλιάδες λάικ και πλήθος από σχόλια που «υποκλίνονται» στο μεγαλείο του ταλέντου του Μπάμπη Κωστούλα και ζητούν από τον προπονητή της ομάδας να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Υπενθυμίζουμε πως ο νεαρός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει σημειώσει έως τώρα με την Μπράιτον 11 συμμετοχές και δύο γκολ, το ένα εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ έχει ξεκινήσει ως βασικός μόνο μία φορά μέχρι στιγμής.

Δείτε το βίντεο της Μπράιτον με τον Κωστούλα