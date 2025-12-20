Champions League: Πως η Σαχτάρ «απειλεί» τον Ολυμπιακό για την επόμενη διοργάνωση

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν κατάφερε να επικρατήσει της Ριέκα την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, μένοντας στο 0-0 απέναντι στην κροατική ομάδα. Κάτι τέτοιο την... πλήγωσε στην βαθμολογία, μιας και τερμάτισε στην 6η θέση, αντί της 2ης όπου θα βρισκόταν αν επικρατούσε του αντιπάλου της.

Στην φάση των «16» θα αντιμετωπίσει μια εκ των Σαμσουνσπόρ, Λεχ Πόζναν, Σκεντίγια ή Κουόπιο, με τον δρόμο προς τα προημιτελικά να είναι ανοιχτός, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, όπως ανέλυσε η γνωστή σελίδα «Football meets Data», οι Ουκρανοί πρόσθεσαν 2.625 βαθμούς και πλησίασαν την Κοπεγχαγη και τους Πειραιώτες.

[🔵 UCL rebalancing race update]



3⃣ clubs from the list increased their coefficient this week!



▪️🇺🇦 Shakhtar added +2.625 and moved closer to 🇩🇰 FCK and 🇬🇷 Olympiacos.

👉 They now need at least 3 more wins in KO stage to overtake 🇬🇷 Olympiacos, but likely more if Oly picks up… pic.twitter.com/wgnAszSv5b — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 19, 2025

Πως η Σαχτάρ απειλεί τον Ολυμπιακό

Αναλυτικότερα, το γνωστό προφιλ τονίζει πως η Σαχτάρ βρίσκεται σε θέση να προσπεράσει τους νταμπλούχους Ελλάδος, στην μάχη για την απευθείας πρόκριση στην League Phase του Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου... υπό προϋποθέσεις.



Αρχικά, θα χρειαστεί να κάνει ακόμα τουλάχιστον τρεις νίκες φέτος στην πορεία της στην τρίτη κατά τάξει διοργάνωση της UEFA, με την ομάδα του Αρντά Τουράν να της αρκεί ένα 2/2 στους «16» και μια νίκη στα προημιτελικά, όπου μπορεί να συναντήσει και την ΑΕΚ ανάλογα με το τι θα βγάλει η κληρωτίδα στις 27 Φεβρουαρίου.

Βέβαια, ακόμα και τότε μπορεί οι τρεις νίκες να μην της φτάνουν, μιας και υπάρχει ακόμα μια προϋπόθεση. Συγκεκριμένα, η Σαχτάρ προκειμένου να ξεπεράσει το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χρειάζεται ο Ολυμπιακός να πάρει ελάχιστους έως μηδέν βαθμούς στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του στο Champions League απέναντι σε Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) και Άγιαξ (28/01, 22:00) και προφανώς να μην προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Τότε ο σύλλογος από την Ουκρανία θα χρειαστεί παραπάνω νίκες ή ακόμα και κατάκτηση του Conference για να ξεπεράσει τους «ερυθρόλευκους» και να πάρει το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στο Champions League της σεζόν 2026/27.