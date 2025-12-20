Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Κηφισιά και οι υπόλοιπες «μάχες» της Super League

Με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ανοίγει το Σάββατο (20/12) η αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.



Στις 16.00 ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.



Στις 18.00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Βόλος θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2HD.



Η αυλαία στη δράση του Σαββάτου (20/12) θα κλείσει στις 20.30 με τον αγώνα Ολυμπιακός - Κηφισιά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο οποίος θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

Η δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Μετά τις μεσοβδόμαδες αναμετρήσεις, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, με σπουδαίες αναμετρήσεις στο πρόγραμμα.



Στην Αγγλία, για την Premier League, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ, η οποία ξεκινάει στις 19:00 και μεταδίδεται από το Novasports Premier League.



Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 22:00 και να μεταδίδεται από το Novasports 1HD.



Τέλος, για την ιταλική Serie A, η Γιουβέντους υποδέχεται τη Ρόμα με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport3HD.

Οι αναμετρήσεις της Basket League

Το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL μπαίνει στην 11η «στροφή» του, με την αγωνία να ανεβαίνει και τη δράση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, που έχουν τη δική τους σημασία για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο, με την αναμέτρηση να κάνει τζάμπολ στις 16:00 και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Την ίδια ώρα, η Μύκονος φιλοξενεί την ΑΕΚ, με την αναμέτρηση αυτή να μεταδίδεται από το ΕΡΤSports1, στην πλατφόρμα ERTFlix.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Telekom Center Athens, σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η ημέρα κλείνει με την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στο Περιστέρι, στις 18:15, η οποία θα μεταδοθεί από το ΕΡΤSports 1.

Δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας μέσα από το Athletiko.