Ολυμπιακός- Κηφισιά 1-1: Γκέλα ολκής και η κορυφή κινδυνεύει για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν στο 19’ με πέναλτι του Ταρέμι, έπειτα από ανατροπή του ίδιου από τον Πέτκοφ, όμως η Κηφισιά απάντησε άμεσα στο 23’, όταν ο Πόμπο έβγαλε εξαιρετική κάθετη και ο Παντελίδης πλάσαρε υποδειγματικά τον Τζολάκη για το 1-1.



Παρά την αυξημένη κατοχή και τις φάσεις που δημιούργησαν κυρίως με τους Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Ροντινέι, οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρήκαν τη λύση ,ο Ολυμπιακός πίεσε χωρίς ουσία μέχρι το φινάλε, με το τελικό 1-1 να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απώλειας της κορυφής, σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ.

Προβάδισμα με Ταρέμι, άμεση ισοφάριση και τα άσχημα τελειώματα του Στρεφέτσα

Με έντονο ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι στο Φάληρο, με την Κηφισιά να δείχνει από νωρίς ότι δεν θα παίξει παθητικά. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στις μονομαχίες και για περίπου ένα τέταρτο δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να βρει ροή ή να απειλήσει ουσιαστικά.



Η λύση για τους «ερυθρόλευκους» ήρθε στο 19’. Ο Ταρέμι κινήθηκε σωστά στην περιοχή έπειτα από έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ορτέγκα, ανατράπηκε από τον Πέτκοφ και ο Ευαγγέλου καταλόγισε το πέναλτι.

Ο Ιρανός επιθετικός ανέλαβε την ευθύνη και άνοιξε το σκορ.

Ωστόσο, το προβάδισμα κράτησε λίγο. Στο 23’ η Κηφισιά χτύπησε στην πλάτη της άμυνας, με τον Πόμπο να βγάζει την κάθετη και τον Παντελίδη να τελειώνει ψύχραιμα τη φάση απέναντι στον Τζολάκη, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως μέσα από ατομικές ενέργειες. Στο 32’ ο Γιαρεμτσούκ μπήκε με αξιώσεις στην περιοχή, όμως δεν είχε καθαρό τελείωμα. Λίγο αργότερα, στο 36’, ο Στρεφέτσα έκλεψε την μπάλα ψηλά, διένυσε μεγάλο μέρος του γηπέδου, αλλά η τελική του επιλογή δεν ήταν αντάξια της προσπάθειας.



Η τελευταία καλή στιγμή του ημιχρόνου ανήκε και πάλι στους γηπεδούχους. Στο 43’ ο Ορτέγκα έκανε τη χαμηλή σέντρα, ο Γιαρεμτσούκ «έσπασε» σωστά την μπάλα, όμως ο Στρεφέτσα δεν κατάφερε να εκτελέσει αποτελεσματικά.



Στο φινάλε του πρώτου μέρους, το 1-1 αντικατοπτρίζει μια εικόνα με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή αλλά όχι την ουσία και την Κηφισιά να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη μεγάλη της στιγμή.

Δεν βρήκαν τη λύση οι γηπεδούχοι κόντρα στη ψυχωμένη Κηφισιά

Χωρίς αλλαγές επέστρεψαν οι δύο ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμό, αλλά να δείχνει από νωρίς μπλοκαρισμένος στο δημιουργικό κομμάτι. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από ατομική ενέργεια του Ροντινέι, ο οποίος έκανε την κούρσα από δεξιά και εκτέλεσε με το δεξί, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Παρά τη διάθεση, οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύονταν να πατήσουν με αξιώσεις στην περιοχή, με τον Μεντιλίμπαρ να παρεμβαίνει στο 61’, αποσύροντας τον αρνητικό Στρεφέτσα και ρίχνοντας στο ματς τον Ζέλσον Μαρτίνς. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του δευτέρου μέρους σημειώθηκε στο 66’, όταν ο Τσικίνιο βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και πλάσαρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι, σε μια φάση που αποτύπωσε και τη δυσκολία του Ολυμπιακού να μετατρέψει την κατοχή σε καθαρές τελικές. Η Κηφισιά ολοκλήρωσε το ματς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Παντελίδη στο 90+1'.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Κηφισιά: Ραμίρες, Πέτκοφ, Σόουζα, Ποκόρνι, Μαϊντάνα, Έμπο, Ρούμπεν, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Τεττέη, Παντελίδης.