Η ώρα και το κανάλι του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και η υπόλοιπη δράση της Super League

Η δράση της Stoiximan Super League συνεχίζεται την Κυριακή (21/12) με τρεις αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται στις 19:30 την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, αναζητώντας νίκη με την οποία θα πιάσουν στην βαθμολογία τον Ολυμπιακό, μετά την εντός έδρας γκέλα των «ερυθρόλευκων» με την Κηφισιά (1-1). Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.

Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί στη Λάρισα τον Ατρόμητο στις 17:30, ματς το οποίο θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε από το COSMOTE SPORT 1HD.

Η αγωνιστική δράση της μέρας ολοκληρώνεται στην OPAP Arena, εκεί όπου στις 21:00 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ με μοναδικό στόχο την νίκη, η οποία θα στείλει την Ένωση στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της δώσει την ευκαιρία να κάνει ήρεμα Χριστούγεννα. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.