Μεντιλίμπαρ: «Τον Δεκέμβριο δεν κερδίζονται πρωταθλήματα»

Τους πρώτους του βαθμούς στο «Γ. Καραϊσκάκης» άφησε ο Ολυμπιακός στη φετινή Super League, μένοντας στο 1-1 απέναντι Κηφισιά. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε τόσο στην απόδοση της ομάδας του, όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν το παιχνίδι, αλλοιώνοντας ,όπως τόνισε , τον ρυθμό.



Ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων». Όπως επισήμανε, το πρώτο κομμάτι του αγώνα κύλησε χωρίς ένταση και καθαρό μυαλό, με τον Ολυμπιακό να δείχνει σαν να μην αντιλαμβάνεται την πίεση του χρόνου. Η εικόνα βελτιώθηκε στη συνέχεια, η διάθεση για πίεση αυξήθηκε, όμως αυτό δεν αρκούσε για να έρθει η νίκη.



Κομβικό ρόλο, σύμφωνα με τον Μεντιλίμπαρ, έπαιξε η συνεχής διακοπή του ρυθμού. Η Κηφισιά επέλεξε να «παγώσει» το παιχνίδι, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία για καθυστερήσεις, κυρίως μέσω του τερματοφύλακά της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να χάσει τη συγκέντρωσή του, να βιαστεί στις αποφάσεις του και να μην μπορέσει να επιβάλει το παιχνίδι του, ακόμη και όταν κυριάρχησε στο γήπεδο.



Ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε και στον χρόνο των καθυστερήσεων, υπογραμμίζοντας πως, παρά τα λεπτά που προστέθηκαν, μεγάλο μέρος τους δεν κύλησε με καθαρό αγωνιστικό χρόνο. Ένα στοιχείο που, όπως είπε, δεν βοηθά το ποδόσφαιρο και επηρεάζει άμεσα τη ροή και την ψυχολογία των παικτών.



Παρά την απώλεια, ο Μεντιλίμπαρ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια. Τόνισε ότι η ουσία βρίσκεται στο φινάλε της σεζόν και όχι στην κατάταξη του Δεκεμβρίου, υπενθυμίζοντας πως οι τίτλοι κρίνονται στο τέλος. Ο Ολυμπιακός καλείται να διορθώσει τα λάθη του, να βρει ξανά ρυθμό και να συνεχίσει τη διαδρομή του με καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη ένταση, έχοντας ως μοναδικό στόχο την κορυφή όταν πραγματικά μετρά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου στη Cosmote TV:

Που μπορεί να εστιάσει: «Τα πρώτα 20 λεπτά ήταν πολύ άσχημα, παίξαμε περπατώντας σαν να μη μας ενδιαφέρει ότι ο χρόνος περνάει, στη συνέχεια το θέλαμε πολύ, προσπαθήσαμε να πιέσουμε, το θέλαμε αλλά δεν το καταφέραμε».



Για τον χρόνο των καθυστερήσεων και τον εκνευρισμό του: «Παίξανε πολύ έξυπνα, το χειρίστηκαν πολύ έξυπνα, όλη την καθυστερήση την έκανε ο τερματοφύλακας, ήταν στο έδαφος, δεν μπορούσε να βγει έξω, και ο διαιτητής δεν μπορούσε να κάνει κάτι, μόνο να δώσει 20 λεπτά καθυστερήσεων αντί για 11».



Αν επηρέασε αυτό την ομάδα: «Ναι, μας επέφερε νευρικότητα, βιασύνη, μας έκοψε τον ρυθμό. Χάθηκε πολύς χρόνος στο παιχνίδι, δόθηκαν 11 λεπτά αλλά δεν ήταν 11, τα 5 δεν παίχτηκαν, αυτό είναι κακό να υπάρχουν πολλά λεπτά καθυστερήσεων».



Για τον κίνδυνο να πέσει από την κορυφή: «Πρέπει να είμαστε πρώτοι στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, αυτή μετράει, τον Δεκέμβριο δεν κερδίζονται πρωταθλήματα».