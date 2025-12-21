Αιχμές Καραπαπά κατά της διαιτησίας: «Νέοι κανονισμοί; Μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο»

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν στο 19’ με πέναλτι του Ταρέμι, έπειτα από ανατροπή του ίδιου από τον Πέτκοφ, όμως η Κηφισιά απάντησε άμεσα στο 23’, όταν ο Πόμπο έβγαλε εξαιρετική κάθετη και ο Παντελίδης πλάσαρε υποδειγματικά τον Τζολάκη για το 1-1.

Λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Κώστας Καραπαπάς εξέφρασε έντονα τα παράπονα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τη διαιτησία, εστιάζοντας σε φάση με πρωταγωνιστή τον Ζουλιάν Μπιανκόν και τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς.

Με ανάρτησή του στα social media, ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός άφησε αιχμές, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νέοι κανονισμοί;;; Αυτό το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής! Δεν το είδε ο VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά… Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο. Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή. Αρχίζει η ταινία…».

Printscreen

Για τη συγκεκριμένη φάση διαμαρτυρήθηκε έντονα και ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το ματς δεν μάσησε τα λόγια του: «Δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Δεν ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε για να κερδίσουμε. Παρ’ όλα αυτά, όσα είδαμε από τον διαιτητή και τον VAR ήταν τραγικά. Έγιναν καθυστερήσεις σε όλο το ματς και δεν έγινε τίποτα. Είδα τη φάση στο βίντεο μετά το παιχνίδι και το μαρκάρισμα του τερματοφύλακα πάνω μου είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Ήταν ένα κακό παιχνίδι από εμάς και ένα πολύ, πολύ κακό παιχνίδι από τον διαιτητή και όσους τον ελέγχουν».