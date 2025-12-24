Τομ Όβρεμπο: Μετά την «σφαγιαστική» διαιτησία και τα γαλλικά του Ντρογκμπά στράφηκε στην επιστήμη

Το πιο πολυσυζητημένο ματς στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ, ήταν χωρίς αμφιβολία ο επαναληπτικός ημιτελικός της σεζόν 2008-2009, ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μπαρτσελόνα. Μάλιστα σε μερικούς μήνες συμπληρώνονται 16 χρόνια από το συγκεκριμένο ματς που είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις.

Η Τσέλσι η οποία είχε στόχο να φτάσει σε δυο συνεχόμενους τελικούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μάλιστα απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε πάρει το προβάδισμα απέναντι στους Μπλαουγκράνα μόλις στο 9ο λεπτό με όμορφο σουτ του Μίκαελ Εσιέν, ωστόσο στη συνέχεια είδαν μια σειρά από εκκλήσεις τους για πέναλτι να απορρίπτονται από τον διαιτητή, Τομ Χένινγκ Όβρεμπο.

Με τον Ερικ Αμπιντάλ να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα 25 λεπτά πριν την λήξη, το έργο της Μπάρτσα δυσκόλεψε και έδωσε φτερά στους μπλε ώστε να πιέσουν για ακόμα ένα γκολ και να τελειώσουν τους Ισπανούς. Όταν ο Όβρεμπο αγνόησε ακόμη μία ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι, έπειτα από εμφανές χέρι του Ζεράρ Πικέ μέσα στην περιοχή, άπαντες στο στρατόπεδο της Τσέλσι εξοργίστηκαν. Ήρθε τότε ένα από τα πιο εμβληματικά γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, από τον Αντρές Ινιέστα μετά από ασίστ του Μέσι, στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων να ανεβάσει την ένταση στο «στρατόπεδο» των μπλε, με το «κερασάκι» των αποφάσεων του Όβρεμπο να μπαίνει όταν το σουτ του Μίκαελ Μπάλακ αποκρούστηκε από το χέρι του Σαμουέλ Ετό, με τον διαιτητή να μην δίνει την παράβαση. Το Στάμφορντ Μπριτζ έμοιαζε με καζάνι, και οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι ήταν σίγουρα «το λάδι που έβραζε».

Το κυνηγητό του Μπάλακ και τα «γαλλικά» του Ντρογκμπά

Ο Μίκαελ Μπάλακ εξαγριωμένος κυνηγούσε διαμαρτυρόμενος τον Όβρεμπο, και μετά την λήξη της αναμέτρησης ο Ντιντιέ Ντρογκμπά κοιτώντας την κάμερα ούρλιαζε «Είναι ντροπή! Είναι γαμ****** ντροπή!». Ο επιθετικός των λονδρέζων είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό έξι αγώνων για την υβριστική του έκρηξη, ο Ζοσέ Μποσίγκουα δέχθηκε ποινή τεσσάρων αγωνιστικών αφού χαρακτήρισε τον διαιτητή «κλέφτη», ενώ η Τσέλσι τιμωρήθηκε με πρόστιμο 85.000 λιρών για «ανάρμοστη συμπεριφορά των παικτών της και ρίψη αντικειμένων από τους φιλάθλους της». «Οι παίκτες κάνουν λάθη, οι προπονητές κάνουν λάθη, οι διαιτητές κάνουν λάθη – γι’ αυτό μιλάμε για το τεκμήριο της αμφιβολίας. Όταν όμως βλέπεις τρεις ή τέσσερις φάσεις να αγνοούνται, τότε ήταν η χειρότερη διαιτησία που έχω δει».

Ο Όβρεμπο είχε μιλήσει για αυτή την βραδιά δέκα χρόνια μετά στο περιοδικό «Panenka», παραδεχόμενος πως δεν ήταν η καλύτερη του διαιτησία: «Μακάρι να υπήρχε VAR εκείνη την ημέρα. Μετά το πρώτο ημίχρονο, εγώ και οι βοηθοί μου νιώθαμε ότι είχαμε τον έλεγχο. Στο τέλος, όμως, αυτό το συναίσθημα χάθηκε. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια σκέφτηκα: “Εντάξει, Τομ Χένινγκ, αυτή δεν ήταν η καλύτερή σου βραδιά”». Παρόλα αυτά δικαιολογεί εν μέρει τον εαυτό του όσο αναφορά τις αποφάσεις για πέναλτι που δεν έδωσε, μιλώντας στη «Daily Mail» τον Μάιο του 2022: «Δεν πιστεύω ότι οι φίλαθλοι της Τσέλσι έχουν δίκιο όταν μιλούν για τέσσερα ή πέντε πέναλτι, αλλά θεωρώ πως όποιος γνωρίζει ποδόσφαιρο και τους κανονισμούς ξέρει ότι έπρεπε να δοθεί τουλάχιστον ένα πέναλτι. Αυτά συμβαίνουν, ειδικά πριν την εποχή του VAR. Κάποιες φορές χάνεις ένα πέναλτι, κάποιες φορές μια κόκκινη κάρτα ή μια κρίσιμη απόφαση. Όλοι όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Μετά από εκείνο το παιχνίδι δεν ξανασφύριξα στο Champions League, αλλά συνέχισα στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Δυστυχώς τραυματίστηκα το 2012. Προσπάθησα να επιστρέψω, αλλά το 2013 αναγκάστηκα να σταματήσω».

Με τι ασχολείται σήμερα ο Όβρεμπο

Ο Όβρεμπο σήμερα ασχολείται με αυτό που είχε σπουδάσει σε νεαρή ηλικία. Ακολούθησε καριέρα ψυχολόγου, και εργάζεται στη Νορβηγική Σχολή Αθλητικών Επιστημών. Παρά όλη την κριτική που δέχθηκε, επιμένει ότι θυμάται με αγάπη τη διαιτητική του καριέρα τονίζοντας: «Το μότο μου στη ζωή είναι πως “είναι καλύτερο να σε κοροϊδεύουν παρά να σε ξεχάσουν”. Ας συνεχίσουν οι φίλαθλοι να με πειράζουν αν θέλουν – για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάζω πίσω στους αγώνες μου με όμορφες αναμνήσεις. Αν θέλουν να χρησιμοποιούν εκείνο το ματς ως παράδειγμα κακής διαιτησίας, είναι εντάξει για μένα».